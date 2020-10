Véronique Gallo, comédienne pour la scène et l'écran, publie un nouveau roman sombre et captivant : "Pour quand tu seras grande".

Dans son premier livre Tout ce silence, paru en 2012 et tout juste réédité au format de poche, Véronique Gallo remontait le fil de la vie de sa Nonna, une vie âpre, pétrie de secrets. "Une vie d’endurance", résumait alors Monique Verdussen.

Le secret fait à nouveau partie du motif déployé dans Pour quand tu seras grande. La figure de la mère dépassée, que la comédienne a déclinée avec humour et tendresse dans sa série de capsules Vie de mère et The One Mother Show, la romancière la pose ici au bord du précipice.