Michael Edwards et ce que le christianisme a d’intempestif.

Né en Angleterre en 1938 et anobli par la Reine en 2014, ancien professeur au Collège de France et membre de l’Académie française depuis 2013, poète lui-même et exégète de Racine, Molière, Shakespeare, Edgar Poe ou encore Beckett, Michael Edwards nous a offert en 2016 une incandescente approche de l’Ancien Testament que nous avons saluée ici même avec admiration. Aujourd’hui, il nous revient avec une ébouriffante relecture des Évangiles.