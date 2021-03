Les Prix SACD-Scam 2020 ont mis autrices, auteurs et activistes à l'honneur.

Il aura beaucoup été question d’invisibles et de lumière lors de la remise, jeudi soir, des prix de la SACD-Scam 2020. De modèles à réinventer, de voix à écouter, de comptes à régler, d’œillères écartées, d’audaces…

Avec Isabelle Wéry en maîtresse de cérémonie (confinée mais retransmise en direct de la MEDAA, la Maison européenne des autrices et des auteurs, à Bruxelles), le comité belge de la Société des auteurs et compositeurs dramatiques et la Société civile des auteurs multimédias a salué des artistes et collectifs engagés. Des parcours avant tout.