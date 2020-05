Pulitzer pour la deuxième fois, Colson Whitehead entre dans l’Histoire © Reporters Livres & BD Geneviève Simon

Après "Underground Railroad", Colson Whitehead vient de recevoir, lundi 4 mai à New York, un deuxième prix Pulitzer dans la catégorie fiction pour son roman Nickel Boys, paru en juillet 2019 aux États-Unis, chez Doubleday. Il rejoint ainsi le cercle très fermé des auteurs doublement couronnés, aux côtés de Booth Tarkington, William Faulkner et John Updike. Surtout, il est le premier dont les romans primés sont parus consécutivement. Plus encore, il est le seul écrivain afro-américain à figurer dans ce palmarès.