Ils viennent de paraître presque tous en même temps et ce n’est pas un hasard. Rappelons que le 8 mars, on célébrait la journée internationale des droits des femmes. Les ouvrages Je suis une sur deux, Faites-moi plaisir et Clit Révolution - Manuel d’activisme féministe abordent, chacun dans son style - un récit, un roman, un manuel -, l’un le viol, le second le harcèlement, le troisième, des conseils pratiques. Par Giulia Foïs, Mary Gaitskill, Sarah Constantin et Elvire Duvelle-Charles..