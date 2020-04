Des émeutes qui enflammèrent Brooklyn en 1991 Colombe Schneck tire un étourdissant récit.

Nuits d’été à Brooklyn : le titre est engageant (nuits + été + Brooklyn) qui laisse augurer du meilleur. Même si, à la lecture de la 4e de couverture, on craint une bluette entre un prof d’univ et une journaliste stagiaire - que l’on retrouve, hélas, aussi, dans l’ouvrage.

Mais Colombe Schneck s’empare également d’un sujet bien plus grave : les émeutes raciales qui enflammèrent le quartier de Crown Heights, à Brooklyn, au lendemain du 19 août 1991. Ce jour-là, Gavin Gato, 7 ans, joue dehors avec sa cousine Angela. Le petit garçon noir est fauché par une voiture qui passe à l’orange afin de ne pas perdre le convoi mortuaire ramenant le rabbin Menahem Mendel Schneerson. Elle est conduite par un juif de 22 ans, Yosef Lifsh. À Crown Heights, Noirs et Juifs pourraient cohabiter en parfaite harmonie, ne serait une étincelle et voilà la paix sociale qui part en vrille.

Colombe Schneck était à New York au moment des faits. Elle a dû pas mal se projeter dans le personnage d’Esther Rosen, 24 ans, envoyée comme stagiaire pour trois mois auprès du correspondant du journal Le Monde. Vingt-cinq ans plus tard, elle a essayé de reconstituer ce qui, en plus d’être une page de l’histoire d’un quartier de New York, se révèle aussi un saisissant témoignage du racisme ordinaire.

L’été 1991

Son récit débute donc le 19 août 1991, jour de l’accident, pour ensuite faire des allers retours entre le 4 juin et le 28 août de la même année, avant un dernier chapitre, daté du 3 septembre 2016, où Colombe Schneck révèle qu’Esther, "la femme solitaire et figée dans son passé" , c’est elle.

À la demande de Serge, le correspondant du Monde, Esther va couvrir les émeutes. Son amie Valérie n’a pas manqué de lui lancer abruptement - mais lucidement : "Ce n’est pas en te contentant de lire le New York Times , de regarder la télé, de vivre ici dans l’Upper East Side, que tu vas comprendre quoi que ce soit." Comme la violence sociale, la rage des enfants d’immigrés qui se révoltent contre le pouvoir.

Un quartier qui s’embrase, ce sont des rumeurs qui se répandent (le conducteur était ivre, il n’avait pas de permis de conduire, il a brûlé le feu rouge, etc.), des rassemblements de personnes devenues incontrôlables : "On n’en peut plus. Les Juifs obtiennent tout ce qu’ils veulent. Ils tuent nos enfants." Des garçons de 15 ans qui crient dans les rues "Mort aux Juifs" quand ce n’est pas "Vive Hitler", "alors qu’ils savent à peine qui est Hitler", lui signifie son amant Frederick, professeur de littérature française à la New York University.

Avec une précision, une froideur parfois clinique - heures, lieux, détails vestimentaires… - ainsi qu’une scansion métronomique du récit, Colombe Schneck, elle-même juive, a mené une enquête digne d’un véritable travail journalistique. Elle s’est immergée dans des livres, des articles et des enquêtes qui lui ont permis de comprendre les relations entre les communautés afro-américaines, caribéennes, loubavitch et juives à Crown Heights et dans le reste des États-Unis. Elle en tire une étourdissante analyse teintée, à certains moments, d’humour à la Woody Allen.

Nuits d’été à Brooklyn | Colombe Schneck | Stock, 297 pp., env. 20 €, version numérique 14,99 €

EXTRAIT

"C'est le matin de l'enterrement de Yankel Rosenbaum, l'étudiant australien qui a été tué lundi soir. Face à la procession, des hommes en noir de tous âges, barbes blanches, brunes, rousses, jaunes, chapeaux noirs ou kippas, Esther se demande si elle-même ne serait pas un peu antisémite si elle n'était pas juive, ou plutôt elle craint que ce genre de Juifs, "si juifs", si extrêmement juifs, exagérément juifs, ne suscite trop facilement l'antisémitisme. Cela la gêne qu'on puisse la comparer à eux, d'avance elle les juges "bornés", "rétrogrades", "compacts", "menaçants"."