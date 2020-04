© Anna Walker Il ne sert à rien de dire à un enfant qui vous réveille la nuit, après avoir fait un cauchemar, qu’il n’y a pas, contrairement à ce qu’il affirme, de crocodile sous son lit. A rien, non plus, de nier qu’un lion s’apprête à rugir derrière la porte, ou que la pieuvre menace de tomber, tous tentacules dehors, du lustre vintage dégotté à la brocante, l’été dernier.

Les croyances des enfants sont tellement bien ancrées, que rien ni personne ne les fera changer d’avis. Mieux vaut donc les écouter et les aider à chasser ces intrus, en les attrapant par le queue ou par la crinière. Sans quoi, ils risqueraient de transformer leurs craintes en secret, à l’instar de Lottie, qui se garde bien de dire à qui que ce soit qu’un requin se cache au fond de la piscine municipale, avec l’envie claire et nette de la manger.

Sa maîtresse de natation ignorait tout de de cela et chaque samedi, c’était pareil, Lottie restait sur le bord de la piscine, trempait le bout du bout de ses palmes dans l’eau, regardait les autres enfants s’amuser puis, remettait ses chaussures et rentrait à la maison. Jusqu’à l’organisation d’une fête à la piscine un samedi matin. Comment y échapper?

C’est alors qu’elle aperçut le regard du morse Walter qui l’accompagna partout, au salon pour lire, dans la salle de bain pour faire des bulles de savon, à table, le jour où il y avait des croquettes de poisson au menu, ou derrière la corde à linge, lorsqu’il s’agissait de jouer à cache cache. Sachant, bien entendu, qu’un secret peut en cacher un autre dans cet album tout en sourires et joie de vivre de l’Australienne Anna Walker.

L’autrice et ancienne graphiste, dont le premier livre, Florette (Kaléidoscope 2019), a obtenu de nombreux prix, laisse une belle part au pouvoir de l’imaginaire et de l’amitié dans le quotidien des enfants. Par ses aquarelles lumineuses, elle nous invite, en outre, à nous plonger dans un nouveau monde empreint de douce folie.

La grande marée

Dis-moi ce que tu manges, je te dirais qui tu es. Un adage qui doit résonner doublement dans la tête de cet enfant qui vivait autrefois sur une île et raffolait du poisson, au point de le manger parfois cru, à l’instant où il le pêchait, activité à laquelle il prenait un malin plaisir. Mais à force de manger du poisson, lui l’amoureux des sorties en mer par tous les temps, y compris les tempêtes, ou des grands plongeons dans la grande bleue finit par ne boire plus que de l’eau de mern et par voir sa peau se couvrir d’écailles froides et douces. Lors d’un raz de marée, son logis s’emplit peu à peu d’eau et le poisson qu’il était devenu put enfin rejoindre ses semblables jusqu’à ce qu’il croise un plongeur affamé. Voici donc venu le moment de changer de point de vue. Et de suivre ses mésaventures dans ce joyeux délire carnassier, imaginé par Valérie Strullu, dont les dessins aux tonalités vives, proches de la bande dessinée, nous plongent dans les eaux mouvementées de la métamorphose et d’une pensée surréaliste, où tous les rêves sont permis. A la fois drôle et terrifiant. De quoi ravir les enfants.

Le chant du phare

Alizée Montois nous amène elle aussi en eaux profondes, celles de l’inconscient, cette fois, au pays des songes et de l’étrange, là où trône un phare au milieu des champs. On quitte les eaux turquoises et dessins rieurs des deux albums précédents pour rejoindre une dominante de couleurs terre, loin du bord de mer, contrairement à ce que suggère la présence du phare. De quoi se demander si le naufragé qui a planté cet édifice était sain d’esprit. Les villageois n’hésitaient d’ailleurs pas à se moquer de lui, lorsqu’il abandonnait son poste de vigie pour venir chercher sa ration quotidienne de sardines de la Belle-iloise.

Tous les soirs, sans exception, la phare s’allumait et l’on pouvait voir son faisceau à trois villages de là.

Ensuite le gardien fabriqua des girouettes en forme de mouettes, enregistra leurs cris sur des cassettes audio et il ne fallut pas longtemps pour que chacun le croie «complètement à l’Ouest». Mais qui a dit que les choses étaient immuables, que les rivières ne sortaient pas de leurs lits et que les rêves ne devenaient jamais réalité? Certainement pas les auteurs de livres pour enfants qui osent ici un vrai bain de mer et de poésie.

Lottie & Walter, Anna Walker, Kaléidoscope, 44 pp; env.13,50 €. Dès 3 ans.

La grande marée, Valérie Strullu, Møtus, 56 pp, env.14€. Dès 5 ans.

Le chant du phare, Alizée Montois, CotCotCot Éditions, 38 pp., env.15,90€, version numérique 9,99 €. Dès 5 ans. Sortie en juin