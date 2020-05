Les Îles Féroé forment un archipel sauvage, parfois inhospitalier, où les fantômes et les légendes aiment vagabonder. Sous l’impulsion de sa mère, une jeune femme y retourne, retrouvant le territoire des siens, aussi familier par les vacances qu’elle y a passées qu’étranger : elle a grandi ailleurs. C’est un monde en soi, qui est règne des escargots et des tulipes, des buissons de mûres et du schnaps, des trolls et des saisons abruptes.

Filiation

"Dès que sa mère venait ici, elle semblait avoir accès à une mémoire étendue, plus profonde et plus colorée que la sienne, une mémoire connectée à tout ce qui l’entourait. Le puits de la lignée." Là, tout est message, des pierres à la lumière. Là, tout est filiation. Si la narratrice "porte en elle la traversée comme une défaite", sa troisième génération est privilégiée car les combats ont déjà été menés. Mais comment, s’interroge-t-elle, ceux qui l’ont précédée se sont débrouillés avec "tout ce qui nous dépasse" ? L’assimilation, cette "perte de mémoire méthodique", s’est faite pas à pas. On parle différemment. Les doigts dansent autrement sur le tricot. Les couleurs et les odeurs s’estompent. On se laisse envahir malgré soi par un caractère étranger.

En parallèle du retour à l’île se dessine celui du départ des grands-parents, pour qui la pêche et son commerce formaient pourtant un chemin tout tracé. Alors ils ont osé manifester quelque vélléité d’émancipation. Marita "s’est longtemps vêtue comme quelqu’un qui serait destiné à autre chose qu’à l’usine sur le port, qu’à un quotidien dans le poisson". Fritz, lui, ne rêvait que de progrès et de développement. Dès lors, il révèle vouloir étudier. Pour ne pas finir comme tant d’autres, "noyés, dans une mer ou dans une bouteille". Elle l’a rejoint à Copenhague, à trois jours de bateau de leur île.

Quête

Tissé de grâce et de délicatesse, retracé par une écriture sans fioritures, ce voyage vers son propre sang mêle époques et ressentis s’exprimant dans l’esprit comme dans le corps. "Ragnar et Beate faisaient partie de moi comme des organes dont je ne comprenais pas la fonction." C’est en quelque sorte une quête naturelle vers un passé qui la dépasse et l’envahit parfois malgré elle. Quand les récits tant de fois partagés finissent par "prendre des couleurs et une substance proches d’un souvenir". Ce, alors qu’en filigrane, l’Histoire fait entendre ses soubresauts. La guerre, la construction d’une station radio, l’arrivée des Anglais. Le quotidien bousculé.

Ancrage

Dans ce territoire où les îles sont, de façon réelle ou imaginaire, souvent à la dérive, le foyer demeure un précieux ancrage. Chaque retour vers celui des aïeux est significatif, avec ses lieux sacrés à fouler, ses histoires à transmettre, ses deuils à accompagner. En traversant les strates qui composent tout héritage, l’auteure explore habilement la notion de chez-soi.

Comme la narratrice, Siri Ranva Hjelm Jacobsen (née en 1980) a grandi au Danemark dans une famille originaire des Îles Féroé. Mais elle l’assure en quelques mots dans ses remerciements : ses grands-parents ne sont pas des personnages de roman. Reste qu’elle a sans conteste su tendre une oreille attentive aux vies qui ont traversé ces îles.

Siri Ranva Hjelm Jacobsen | Île | traduit du danois par Andreas Saint Bonnet | Grasset | 234 pp., env. 18 €, version numérique 12,99 €

EXTRAIT

"Pourquoi le papé a-t-il émigré vers le Danemark ? Cela semblait être un bon moment pour poser la question. Le soleil de minuit babillait dans mes veines, et je voyais que la Tarentule n’y était pas indifférent non plus. Le blanc de ses yeux brillait d’une lueur électrique. Il y avait tant d’autres choses que je n’osais pas demander : comment émigre-t-on ? Que fait-on de tout ce qui nous dépasse ? Il n’y avait sans doute personne autour de la table pour répondre à cette question. Qui étions-nous ? Les Féroïens, ceux qui sont restés, et nous autres, les hôtes du sang, de l’essaimage biologique de la migration. De la musique et des éclats de verre se faisaient entendre depuis le port. Cette nuit de juin était une joyeuse batterie surchargée. Jóansøku, la fête de la Saint-Jean, représente quelque chose de spécial à Vágur. Les gens viennent même des autres îles pour assister à la course d’aviron, pour chanter et pour danser. (…) Une satiété victorieuse régnait maintenant autour de la table comme après une épreuve ou un marathon. Il n’y avait que la Tarentule et moi, avec notre sang peu apprêté, pour frissonner. C’était une nuit bien trop claire."