Aura-t-il fallu l’exil pour qu’un chef-d’œuvre tel que Les Misérables sorte de presse ? Banni par Napoléon, dès 1852, c’est à Guernesey que Victor Hugo écrivit également ses Châtiments, sachant de quoi il parlait. L’auteur de Notre-Dame de Paris est loin d’être le seul à être passé par l’isolement, et y avoir puisé un peu, beaucoup de son inspiration. Dostoïevski, par exemple, écrira ses Souvenirs de la maison des morts après son séjour en prison, lequel inspirera plus de Sagesse à Verlaine et une Trilogie allemande à Céline.