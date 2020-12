Si vous avez des traits asiatiques, personne ne reconnaîtra jamais que vous êtes né aux Etats-Unis, encore moins que vous êtes américain. Dans Chinatown, intérieur, son cinquième livre traduit en français, Charles Yu (Los Angeles, 1976) en fait la démonstration à la fois clairvoyante et touchante, douloureuse et inventive.

Plus qu’un roman, c’est le script d’un scénario que le lecteur tient entre ses mains. Le rôle principal y est tenu par un jeune Américain aspirant comédien d’origine asiatique qui, dans l’histoire, n’obtient aucun rôle de premier plan, contraint qu’il est par son physique à n’incarner que l’asiatique subalterne et soumis. Parmi ses "frères" qui ont réussi, il y a pourtant une légende (Bruce Lee, "le mec que tu vénères") et un mythe (Grand Frère, "le mec que tu rêves de devenir"). Et si les autres se dépatouillent dans des rôles accessoires et stéréotypés déclinés à l’envi (le vieil asiatique, la femme asiatique, l’hôtesse asiatique…), il ne lui est pas interdit de rêver d’incarner Mister Kung-Fu, le héros de son enfance, qu’il juge à sa portée. Sa mère, non sans ambition, l’a pourtant prévenu : il peut être plus que ça. Mais lui s’en satisfait. Alors il travaille dur, sacrifie sa vie de famille pour atteindre cet objectif et… comprendre qu’être Mister Kung-Fu, c’est encore être enfermé dans un cliché. Et qu’il ne sera jamais qu’une "face de citron", sans que personne ne veuille s’intéresser à qui il est véritablement.

Portes fermées

Être premier de classe, parler un anglais parfait n’y fait rien : les portes de la société américaine demeurent fermées aux Asiatiques. Seule Chinatown, "mise en scène de traits, de gestes, de culture et d’exotisme", ghetto où ils s’entassent dans des conditions précaires et d’insupportable promiscuité peut leur offrir de quoi survivre : un petit job dans un restaurant.

Au fil de ce script, c’est une série télé hors horme qui nous est proposée, en ce qu’elle passe d’un genre à l’autre en un fondu enchaîné parfait. Scénariste travaillant à Hollywood (on lui doit Westworld, Legion, et Here and Now), Charles Yu a tout placé sans artifices : la série policière (caricaturale, qui met en scène un flic noir et un flic blanc), l’histoire amoureuse, les scènes de kung-fu, l’hommage aux plus âgés, jusqu’à la scène où témoigne le "héros" lors du procès au cours duquel l’Amérique est jugée pour la manière dont elle traite la communauté asiatique.

"Vous êtes censés être là, dans un nouveau pays, plein d’opportunités, mais sans savoir comment, vous vous retrouvez piégés dans une version de pacotille de votre ancien pays." C’est avec un joyeux culot et une vivifiante inventivité que Charle Yu éclaire d’une lumière crue le rêve brisé de l’assimilation. En un roman ludique, lucide et maîtrisé de bout en bout.

Charles Yu | Chinatown, intérieur | roman | traduit de l’américain par Aurélie Thiria-Meulemans | Aux Forges de Vulcain | 276 pp., env. 20 €, version numérique 12,99 €

EXTRAIT

"Le problème des Asiat', c'est qu'ils rendent les choses un peu trop réelles, ils compliquent la limpidité, la dualité, l'élégance classieuse de NOIR ET BLANC, le canevas qui a fait ses preuves, et c'est ainsi que le choix est fait, non pas dans une grande conspiration pour exclure les Asiatiques, mais parce que c'est vraiment plus simple de laisser les choses comme elles sont. Deux flics qui parcourent la ville. Le commissariat, la bagnole, le bar après le boulot. Le choix est fait mais ce n'est pas un choix, c'est tout le contraire. C'est les choses qui sont comme ça. Et toi, tu participes. T'as un petit rôle. Un petit chèque. Et tu te demandes: et si tu changeais les choses ? Et si toi, tu perçais ?"