C’est un récit dont la genèse et l’élaboration se mêlent étroitement aux souvenirs anciens : en décidant d’écrire Basse naissance (Lowborn), Kerry Hudson (prix Femina étranger 2015 pour La Couleur de l’eau ) n’a pas craint d’embrasser son projet à bras-le-cœur. Parce qu’il était temps pour elle de réconcilier son présent d’écrivaine reconnue et de femme bientôt mariée à son passé de grande précarité - étape nécessaire pour enfin se sentir à sa place.

Chaotique

Née en 1980 dans les quartiers populaires d’Aberdeen (Écosse), Kerry Hudson et sa sœur ont été élevées par une mère célibataire vulnérable. Jusqu’à son entrée à l’université, elle n’a connu qu’une existence chaotique faite d’insécurité, d’errance (au gré des amours maternelles), de solitude. En 2018, Kerry Hudson décide de renouer avec sa famille "versatile et fracturée" (mais pas avec sa mère, la rupture demeurant nécessaire à sa survie) et de devenir "archiviste de [sa] vie défunte". Elle entreprend dès lors de revisiter les lieux de son enfance la peur au ventre : est-elle assez forte pour affronter ces retrouvailles ?

© D.R.



Son fil rouge reste son parcours mais Kerry Hudson ne peut s’empêcher de se renseigner sur la réalité vécue par les pauvres aujourd’hui. Son constat est amer : "certaines choses me font remonter le temps comme si des années ne s’étaient pas écoulées". Si celle qui fut sauvée par sa détermination autant que sa curiosité et son avidité à apprendre (que de bibliothèques dévalisées !) n’est pas peu fière du chemin parcouru, elle témoigne sans mièvrerie ni misérabilisme de ses fragilités autant que de sa chance d’avoir pu dépasser la peur et la honte. "Je suis une personne différente, nouvelle. Et c’est incroyablement libérateur."

Kerry Hudson | Basse naissance | autobiographie | traduit de l’anglais par Florence Lévy-Paoloni | Philippe Rey | 288 pp., env. 20 €

EXTRAIT

"Rien ne me rend plus triste que me remémorer cette époque. Sans doute parce que j'étais devenue assez grande pour comprendre. La prise de conscience lente, froide que la vérité était difficile et risquait de le devenir encore plus s'infiltrait en moi. Je ne pouvais plus survivre grâce à la gentillesse de certains professeurs ou à mes rêves enfantins - même si Dieu sait si je m'accrochais à ces rêves."