"Nous sommes tous fabriqués. C’est seulement quand on l’a reconnu que l’on peut s’inventer un peu. Rêver aux possibles. Un immense terrain de jeu où les rôles ne sont pas distribués à l’avance, et où les règles s’inventent à chaque rencontre." Ainsi posée (on l’avait identifiée avant son apparition noir sur blanc page 103), cette grille de lecture définie par Amandine Dhée irrigue chaque page d’À mains nues, vigoureux et vivifiant plaidoyer contre le silence et les injonctions qui accompagnent trop souvent la trajectoire des femmes. Si fabriqués, nous le sommes tous - par l’époque, l’Histoire, l’empreinte laissée par nos parents, notre cheminement personnel -, les femmes le sont-elles sans doute un peu plus que les hommes. Par les images sur papier glacé glanées ici et là, les modèles adoubés, les idéaux imposés. L’admettre est un premier pas vers la liberté.

Cette (re)conquête de liberté est au cœur du propos d’Amandine Dhée, femme se penchant sur son propre parcours et tendant la main à celles à qui les mots manquent. Car derrière la déferlante #MeToo, combien continuent à se taire, toujours engluées dans la sidération ? Pas besoin d’extrapoler bien loin pour envisager que beaucoup ne sont pas moins empêtrées dans un quotidien routinier, décevant, si éloigné de leurs rêves. Pour celles qui peinent à verbaliser leur ressenti mais aussi, espérons-le, pour les hommes attentifs et curieux, À mains nues peut servir de révélateur.

Franchise

D’un verbe précis et assuré, Amandine Dhée parle d’elle avec franchise. De ses élans de femme. De ses déceptions. De ses émerveillements. De ses fatigues. "On veut du cadre mais pas de rapports de force, des repères mais pas d’autoritarisme. Ça épuise." À la lire, on réapprend combien le corps dialogue avec l’esprit, et réciproquement.

L’histoire familiale l’a forgée - elle reconnaît avoir manqué d’humour, de tendresse, peut-être aussi de sacré ; elle se félicite de s’être émancipée du malheur maternel. Au-delà, celle qui est aujourd’hui en couple et mère se penche à rebours sur celle qu’elle fut autrefois - petite fille, adolescente, jeune femme. Avec tendresse et compassion, elle se souvient de celle dont le corps se développait à un rythme différent de celui de ses copines, du supplice de la piscine, de la victoire des premières caresses, de ses explorations sans œillères. "Telle une chevalière du sexe, elle est d’accord pour tout essayer."

Autonomie affective

La liberté est un espace qu’il faut décliner à tous les niveaux, pour "définir nos espaces, arrêter de s’imposer ce qui fait couple". Dans la pleine reconnaissance de son appétit : que faire face au constat qu’"aimer, c’est manquer, ce n’est jamais plein. Elle est vaincue d’avance, elle a trop faim" ? Elle aspire alors de toutes ses forces à l’autonomie affective, cette capacité pour elle déterminante, qu’elle espère plus que tout transmettre à son fils.

© La Contre Allée



Au fil des pages surgissent les nouveaux et déstabilisants contours du corps et du désir après la maternité, la zone floue qui se situe entre amour et amitié, le désir exploré comme un imaginaire non encore défini, les doutes sur sa ténacité à "faire famille", l’asphyxie qui menace à devoir être à la fois mère, compagne, amante. Puis, explosant de saine colère face aux représentations tenaces de la femme-objet, elle interpelle la gent masculine : "Éduquez-vous entre vous, que les éclairés soutiennent les plus obscurs, et revenez plus tard, ou pas".

Se déployer autrement

Amandine Dhée (Lille, 1980) ne craint pas de s’aventurer au-delà de ce qui définit et enserre nos personnalités, selon qu’on soit homme ou femme. "J’aimerais me déployer autrement", ambitionne-t-elle. En n’éludant pas cette question sans réponse : "Qui serais-je si je n’étais pas femme ?" La mère en elle s’interroge aussi en regardant grandir son fils : "je vois surtout ce qui filtre malgré nous, de nos regards, nos gestes, et tous ces non-dits assourdissants qui construisent nos enfants".

Dire de ce texte qu’il est féministe est à la fois évident et simpliste, tant il pose des questions qui débordent d’un strict destin de femme, une femme qui espère vivre le jour où elle et son fils se poseront "ensemble la question : ça veut dire quoi, être un homme ?". Titre de combat, À mains nues renvoie au corps-à-corps entre une femme et celle qu’elle s’autorise à devenir, celle qu’elle choisit d’inventer. La célébration de son désir n’est rien d’autre que la manifestation de son appétit de vivre. À ses côtés, l’on perçoit que cesser d’avoir peur de soi-même est un bien beau présent.

Amandine Dhée | À mains nues | La Contre Allée | 136 pp., env. 16 €, version numérique 11,99 €

EXTRAIT

"Elle aimerait beaucoup se réécrire. N'avoir pas tant obéi, pas tant adhéré. Condamner la fille qu'elle a été, nier son élan, son désir de féminité, sa soif d'appartenir. Cette promesse à laquelle elle a cru si fort. Elle envie celles qui dès l'enfance ont refusé. Les poupées, les égards, les pièges. Comme un instinct, un sursaut, une préservation spontanée."