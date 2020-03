Découvrez ce lundi notre supplément de 16 pages sur la Foire du Livre.

Après la Flandre, c’est le Maroc qui sera à l’honneur de la Foire du livre de Bruxelles. Cette semaine, du 5 au 8 mars, près de mille auteurs viendront à la rencontre de leurs lecteurs. Un moment de grâce littéraire incontournable.

Pour cette édition, la Foire a retenu "Livre ensemble" comme thématique. L’objet, l’écriture et l’autre comme sources de liens : tout un programme. Il synthétise plusieurs valeurs fondamentales, telles que la démocratie, la liberté d’expression - tant bousculée cette année -, l’engagement citoyen - revendiqué par des gens de plus en plus jeunes -, mais aussi l’inclusion et la reconnaissance.

Les invités d’honneur, Leïla Slimani (prix Goncourt 2016 pour Chanson douce), Alessandro Baricco (l’auteur qui entremêle les mots et les notes de musique) et l’opposant chinois Liao Yiwu s’inscrivent si justement dans ces lignes de forces.

Cette année, la Foire du livre de Bruxelles convie ses visiteurs à découvrir la littérature en provenance du Maroc, à travers une délégation d’une centaine d’auteurs, qu’ils y vivent ou qu’ils soient issus de la diaspora. Parmi eux, et outre Leïla Slimani, citons Rachid Benzine, Mohamed Berrada, Faoud Laroui et Tahar Ben Jelloun. Autant de styles à découvrir ou à relire.

La lecture nous ouvre des fenêtres vers des horizons et des mondes lointains, inconnus ou imaginaires. En ce, la promotion de la littérature, dès le plus jeune âge, s’avère indispensable pour développer l’incommensurable créativité humaine, et pour nous plonger dans des émotions diverses : de la joie à la tristesse, en passant par l’émerveillement et le rire. La Foire du livre représente un incomparable lieu d’échanges entre lecteurs, auteurs et éditeurs. Une occasion de faire de belles rencontres et d’entendre des débatteurs passionnés et passionnants.

N’hésitez pas, venez à la rencontre de vos écrivains préférés, partagez vos coups de cœur et partez à la découverte d’un livre, d’une histoire, d’un portrait, d’une fresque, d’une époque… Que demander de plus que les joies des mots qui nous emportent ? C’est ça aussi la Foire du livre : se faire plaisir.