Réfugiée au Danemark à la fin des années 1990, Sara Omar est née au Kurdistan en 1986. La même année que Frmesk, personnage central d’une trilogie dont le premier volet, La laveuse de mort, vient de paraître en traduction française. Fremsk, "la fille qui, pendant ces longues années de souffrance, est restée emprisonnée dans mon cœur", celle à qui l’auteure dédie par ces mots son roman. Publié au Danemark en 2017, ce texte a reçu un formidable accueil tant des critiques que du public qui en a fait un best-seller. Mais cette mise en lumière sans fard des crimes d’honneur et du patriarcat qui écrasent les femmes dans le monde musulman lui a aussi valu des menaces de mort et nécessité une protection policière. Très engagée aux côtés de diverses associations qui luttent contre les violences faites aux femmes, Sara Omar a poursuivi son combat, raison pour laquelle elle a été élue "Femme de l’année" en 2019 par l’édition danoise du magazine Elle.

"Dès l’instant où elle avait croisé les yeux sombres de Frmesk pour la première fois, elle avait su que cette fillette à l’apparence fragile était d’une autre époque, qu’elle venait d’ailleurs." Alors que son père attendait un garçon, c’est une fille qui naît. Chétive, refusant le lait maternel, Frmesk connaît un délicat départ dans la vie dans un Kurdistan en guerre contre les forces irakiennes. D’autant qu’une étrange touffe de cheveux blancs, probable signe de malédiction, accentue son étrangeté.

Une riche bibliothèque

Lorsque sa fille lui avoue avoir entendu son mari menacer d’enterrer Frmesk vivante, Gawhar, la grand-mère de la petite, se démène pour que le bébé lui soit confié. Sa petite enfance se déroule dès lors dans un foyer chaleureux, où le débat est constant, l’appel à l’ouverture valorisé, l’éveil à la connaissance stimulé. Colonel à la retraite de confession zoroastrienne, Darwésh, son grand-père, possède une riche bibliothèque qui dépasse largement les horizons du Coran. C’est aussi un mari qui n’hésite pas à bousculer son épouse dans sa foi et ses principes. L’amour profond qui les lie (une exception dans une culture où les mariages arrangés sont légion) permet au couple de s’accepter par-delà leurs différences avec douceur et indulgence. Un modèle et une richesse précieux.

La générosité et l’abnégation seront aussi offertes à Frmesk, cette fois par Gawhar, qui est laveuse de mort. C’est à elle que revient de s’occuper du corps des femmes qui, mortes assassinées dans le déshonneur et la honte, sont abandonnées par leur famille. Gawahr leur prodigue les soins nécessaires et s’assure qu’elles soient rendues à la terre avec dignité. Mais malgré tout l’amour et toute l’attention dont bénéficie Frmesk chez ses grands-parents, l’étau se resserre inexorablement autour d’elle.

Les graines de la liberté

"Tu es née du sang de mon cœur […]. Et jamais tu ne permettras que les paroles d’Allah soient un fardeau pour toi. Car aucun dieu ne possède un tel droit. Ne l’oublie pas." En glissant ces mots à l’oreille de Frmesk, Darwésh a semé en elle les graines de la liberté. Elles ne feront que grandir, comprend-on lorsque le roman fait des incursions au Danemark, en 2016. Frmesk est alors hospitalisée pour une série d’opérations, souffrant de stress post-traumatique, sans que l’on en sache beaucoup plus sur son état de santé - une manière de titiller la curiosité du lecteur, qui devra trouver des réponses dans les volumes à suivre. On comprend seulement que, bien que loin du Kurdistan, elle est encore en danger et continue de lutter pour sa liberté.

Inspiré de sa propre vie, commencé sur un lit d’hôpital après une tentative de suicide, La laveuse de mort a, grâce à son écriture, relié Sara Omar à la vie. Aussi engagé et courageux soit ce premier roman, c’est avant tout une fiction portée par un sens aiguisé de la narration et offrant une saisissante peinture des atmosphères, tant de sororité que de guerre. Si la réalité explorée donne à lire des situations emblématiques des violences faites aux femmes, l’auteure n’est jamais dans la démonstration, sa plume emportant le lecteur avec une belle aisance et un évident art de conter. Le deuxième volet de cette trilogie est déjà paru en danois.

Sara Omar | La laveuse de mort | roman | traduit du danois par Macha Dathi | Actes Sud | 377 pp., env. 22,80 €, version numérique 16,99 €

EXTRAIT

"La bibliothèque était dissimulée derrière deux tentures épaisses, car tout le monde n'appréciait pas la vue de cette collection de livres et de savoir en provenance de tous les coins du monde. Surtout d'Occident. Mais il y avait une multitude de livres derrière ces tentures, et Frmesk aimait leur parfum. Gawhar emmenait régulièrement la petite dans cette partie de la maison. Alors, elle ouvrait les livres devant elle pour qu'elle puisse sentir la surface rugueuse du papier et parcourir les pages et les reliures. Mais elle ne lisait jamais les livres à voix haute, car elle n'en était pas capable. À l'exception du Coran sacré qu'elle avait appris par coeur, du début à la fin. C'était avant Darwésh, avant qu'elle ne se marie à un mécréant et que la plus grande partie de la famille ne lui tourne le dos. Un jour, Darwésh avait déclaré que les livres incarnaient la liberté, mais que le Coran était la plus grande prison qu'on ait jamais créée, et que tous ceux qui se croyaient libres dans la cage du Coran n'étaient que des imbéciles aveugles. À la suite de cela, ils ne s'étaient pas adressé la parole pendant plusieurs jours. Mais parfois, elle se demandait s'il n'avait pas raison, en fin de compte."