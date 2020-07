Sept femmes et un homme disparu © Gallimard Livres & BDCritique Geneviève Simon

Début 2010, Caterina Bonvicini (née à Florence en 1974) en avait ravi plus d’un avec L’équilibre des requins, plongée souriante et racée auprès d’êtres rongés par la dépression. Plus grave, tout aussi maîtrisé, Le lent sourire (2011) déployait une vitalité et une maturité confondantes pour s’emparer du thème de l’impossible deuil, auquel rien ne prépare. Avec Le pays que j’aime (2016), elle signait une comédie sociale et familiale délicieusement cruelle qui était aussi un tableau de l’Italie des années 1975 à 2013 ayant du tempo et du piquant. C’est encore une comédie familiale maîtrisée et emballante qu’elle propose avec Les femmes de, où l’on retrouve sa plume féroce, son regard incisif, ses dialogues qui fusent.