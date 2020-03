Par Toutatis ! Le ciel nous est tombé sur la tête. Albert Uderzo, le génial dessinateur d’Astérix et Obélix, a rejoint son vieux complice, René Goscinny, au panthéon du 9e art, emportant avec lui une bonne part de notre enfance et l’expression la plus drôle du caractère râleur de nos voisins d’outre-Quiévrain.

À un peu plus d’un mois de son 93e anniversaire (il est né le 25 avril 1927), une crise cardiaque "sans lien avec le coronavirus" l’a emporté. Il ne lui a pas résisté (encore et toujours…) durant son sommeil. "Il était très fatigué depuis plusieurs semaines", a précisé son gendre, Bernard de Choisy.