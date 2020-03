Un Giono de neige et de sang © Roger Viollet / Reporters Livres & BD Guy Duplat

L’oeuvre de Jean Giono fut très rapidement publiée dans la Pléiade. Un an à peine après sa mort, le 9 octobre 1970, la prestigieuse collection de Gallimard commençait la publication en six volumes de ses romans mais aussi de sa poésie, ses récits, ses essais et son Journal.