C’est l’un des projets phares du volet médiation culturelle des Midis de la Poésie : depuis 2016, le #Poésielab propose des ateliers d’écriture poétique. Destinés à tous les publics d’âge (depuis le plus jeune), qu’ils soient issus des mondes scolaire ou associatif, ceux-ci entendent construire du lien avec les rendez-vous de la programmation traditionnelle des Midis. "Notre but est de désacraliser la poésie, explique Aliette Griz, ancienne blogueuse, adepte de l’écriture collective à distance, coordinatrice du #Poésielab. Nous visons un public non acquis à la poésie, par peur ou par rejet. Et cela marche : les participants parviennent à livrer une poésie variée. Ce qui se passe avec les jeunes est assez fou pour eux, qui ont peu ou pas d’expérience en la matière et sont surpris par les émotions qui traversent les ateliers. Quant aux plus âgés, ils ont une idée très précise de ce qu’est la poésie : ils connaissent certains textes par cœur et pensent souvent qu’il est impossible d’en écrire. Or, on peut utiliser la langue sans avoir les codes de la poésie." Leur travail vient d’être publié en volume sous le titre Agir en Antigone.