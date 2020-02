Une histoire belge qui inspire un écrivain américain : tel est le ferment du Noir entre les étoiles ( la version originale, Oliver Loving , jouait sur deux plans : le personnage principal et la figure fondatrice de l’Amérique ) de Stefan Merrill Block. Il s’agit de l’incroyable destin de Rom Houben, jeune étudiant qu’on a cru plongé dans un état végétatif après un grave accident de la route. Jusqu’à ce que des médecins liégeois comprennent, après vingt-trois ans de coma, que leur patient entendait tout ce qui se passait autour de lui. "Quelqu’un est intervenu pour faciliter la communication", explique l’auteur de L’Histoire de l’oubli, professeur de Creative Writing à l’université de New York . "Un livre, fort et émouvant, a même été écrit à partir de là, qui s’est avéré être une supercherie. Ce n’était pas forcément une arnaque : cette personne attendait tellement de ce lien, où tout se passait par des mouvements du pouce. C’est ce qui m’a intéressé : comment on s’investit, on se projette pour parfois interpréter les choses, et déformer la réalité. Cela m’a poussé à m’intéresser aux dynamiques familiales qui, pour une grande part, sont fondées sur la façon dont on projette sur les autres membres ce dont on a envie d’avoir, soi."

Le Texas, terre inhospitalière

Le noir entre les étoiles retrace le destin d’Oliver Loving, jeune homme toujours plongé dans un coma profond dix ans après une tuerie dans son lycée, et de sa famille. Le milieu est socialement précaire mais très digne - un père peintre raté, une mère dévouée qui espère le réveil de son fils, un frère qui se rêve écrivain. Alors qu’un signe d’activité cérébrale aurait été détecté, tous vont se retrouver au chevet d’Oliver, au-delà de ce qui les a déchirés. Tout se passe au Texas (en photo), terre inhospitalière, et ce n’est pas un hasard. "C’est là que j’ai grandi. J’y suis retourné pour six mois après treize ans d’absence, ce qui m’a permis de repenser à mon enfance, à ma jeunesse, de me confronter aux mythes et aux stéréotypes attachés à cet Etat, bref à tout ce à quoi je n’avais pas forcément réfléchi depuis longtemps. Ce séjour a aussi réveillé des souvenirs anciens, dont celui de la vague de suicides et d’overdoses qui a emporté dix-huit de mes camarades lorsque j’étais au lycée. Ces vies abrégées ont été l’autre point de départ du roman."

© Beowulf Sheehan



Les parties s’attachent chacune à un personnage différent, celles consacrées à Oliver étant écrites à la deuxième personne du singulier pour forcer une proximité. "Il y a une part de mystère quant à la façon dont les personnages ont pris corps, mais chacun est d’une certaine manière la projection exagérée de mes propres dysfonctionnements. Ils ressemblent en tout cas à ces gens avec lesquels j’ai grandi, citoyens de petites villes du Texas." Le roman aurait sans doute pu s’appeler Le grand livre des pourquoi, tant cette question, poussée ici à son paroxysme puisqu’il s’agit d’un enfant en souffrance, est omniprésente. "En tant qu’auteur, j’ai toujours été plus intéressé par les questions que par les réponses, qui ne sont jamais faciles. Le miracle de la lecture et de l’écriture fait qu’on peut partager en profondeur les questions que les autres affrontent."

Figés dans la tragédie

À la lecture, l’on comprend vite qu’Oliver n’est pas le seul a être affecté du locked syndrom, tous ses proches étant eux aussi, d’une certaine manière, enfermés dans le drame et ses conséquences. "La situation d’Oliver est insupportable, et en même temps elle a peu à voir avec celle de la ville, de ses habitants qui sont figés pour toujours dans la tragédie." C’est encore un roman qui explore les défaillances de l’Amérique à travers la personnalité du tueur, Hector, un ado en colère d’origine mexicaine. "Il mérite une forme d’empathie car il a grandi dans un contexte de racisme, de discrimination, de pauvreté, et a subi les conséquences de décisions politiques prises à des milliers de kilomètres de là où il vit. J’ai voulu donner un écho à ce qui se trame aux États-Unis depuis bien avant l’élection de Trump : la peur de l’immigration. Dans ce contexte explosif, il suffit d’une étincelle pour que tout s’embrase. Hector est qui il est dans le roman parce la violence est alimentée par la violence."

Roman de la solitude et du lien, de l’amour maternel dans sa générosité comme ses excès (Oliver n’aurait-il pas préféré que les siens le laissent partir ?), de l’espoir et de tout ce qui fonde notre humanité, Le noir entre les étoiles est une épopée humaine hors du commun, qui démultiplie les sources de réflexions. Des personnages complexes et attachants, une trame intelligente, une tension psychologique stimulante : Stefan Merrill Block entremêle avec brio désespoir et consolation.

Stefan Merrill Block | Le noir entre les étoiles | traduit de l’américain par Marina Baroso | Albin Michel | 436 pp., env. 22,90 €

EXTRAIT

"Il n'y a pas de pourquoi. Un mantra qu'Eve s'est répété encore et encore au fil des ans, un rituel protecteur susceptible de conjurer les pensées insupportables qui reviennent parfois la hanter - Rebekkah Sterling, l'humeur noire de son fils pendant les dernières semaines d'avant, et toutes les choses qu'elle n'a pas racontées à Manuel. Bien des fois, elle a voulu se convaincre qu'elle se trompait, quel le chagrin alimentait sa paranoïa, et que tout ce qu'elle aurait pu révéler n'aurait rien apporté de plus."