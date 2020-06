Avec Rendez-vous à Samarra, réédité début 2019, les éditions de l’Olivier jetaient sous de nouveaux projecteurs l’œuvre de John O’Hara (1905-1970), contemporain et proche d’Ernest Hemingway comme de Francis Scott Fitzgerald. Proposé dans une traduction révisée, L’enfer commence avec elle entend poursuivre cette entreprise visant à attirer les lecteurs d’aujourd’hui vers une œuvre majeure de la littérature américaine. John O’Hara fut non seulement romancier et l’une des stars du New Yorker mais également scénariste pour le Hollywood des années 1940.

Adapté au cinéma en 1960 par Daniel Mann sous le titre La Vénus au vison (avec Elizabeth Taylor), traduit pour la première fois en français en 1947 sous le titre Gloria, le roman désormais intitulé en français L’enfer commence avec elle se déroule en 1931. Les effets du krach de 1929 se font encore sentir. Quand certains ont tout perdu, d’autres ont réussi à sauver les apparences. C’est le cas de Weston Liggett, directeur des bureaux new-yorkais d’une entreprise d’outillage pour la construction fondée par son grand-père et dont le meilleur client est la ville de New York. Marié, père de deux filles, Liggett en est au stade où il commence à s’interroger sur ce qui le lie véritablement à son épouse. Pour lui comme pour ceux de sa génération, la crise économique a provoqué voire amplifié une remise en question latente.

C’est à ce moment qu’il rencontre Gloria Wandrous. Belle, libre, sûre d’elle-même, cette croqueuse d’hommes semble voir en lui celui auprès duquel elle pourrait enfin se ranger. Habituée des speakeasy, "elle savait aider les autres, mais ne savait pas s’aider elle-même". À la fois forte de l’amitié d’Eddie et de l’amour que lui portent sa mère et son oncle, Gloria demeure fragilisée par son passé. On la perçoit en tout cas d’une déstabilisante lucidité, elle qui admet savoir ce qui est bien et ce qui est mal, mais en fin de compte être toujours tentée par le mal. Vingt ans plus jeune que Liggett, elle apparaît plus mûre et consciente de ce qu’elle peut attendre de la vie que lui.

"Je ne sais rien sur ma propre personne. Je dois être heureux, puisque chaque fois que je me rappelle des moments où j’étais heureux, je n’avais pas conscience d’être heureux. Si je suis heureux aujourd’hui, c’est grâce à toi." Voilà donc Liggett pris dans les filets de Gloria et prêt à divorcer. Mais nous sommes dans un roman qui flirte avec le noir : tout ne se passera pas comme prévu.

Sous le clinquant et la frivolité des soirées, le ver fait son œuvre. En orchestrant avec finesse cette confrontation entre le monde de la nuit et celui de la bourgeoisie, John O’Hara donne aux failles des uns et des autres d’exacerber leur humanité. Se refusant à la caricature, celui qui a signé au fil de sa carrière quelque trois cents nouvelles prend le temps de donner de l’ampleur et de la complexité à ses personnages.

Surnommé par la critique de son temps "le Balzac américain", John O’Hara dépeint ici avec mordant les mœurs de la middle class new-yorkaise qui se moque de la Prohibition. C’est efficace, enlevé, sans concession. Le fardeau de la solitude - ses sombres abîmes, ses accointances avec le désespoir, sa connivence avec l’angoisse - y est taillé comme un diamant noir. De quoi redonner à John O’Hara la stature qu’il mérite.

John O’Hara | L’enfer commence avec elle | roman | traduit de l’américain par Yves Malartic, révisée par Mathilde Deprez | L’Olivier, 255 pp., env. 22 €, version numérique 6,49 €

"Écoute, chéri, je vais te dire pourquoi tu me plais, car tu me plais. Sais-tu pourquoi ? Parce que tu es un homme tout simple et presque naïf? Tu te crois terriblement sexy et raffiné parce que tu trompes ta femme. Je pourrais t'en raconter sur cette satanée ville. Tiens, j'ai connu un homme qui a failli être élu... Et puis non, il vaut mieux que je me taise. J'en sais bien trop pour moi âge. Mais tu me plais, Liggett, parce que tu sais me prendre comme je veux qu'on me prenne, sans fantaisies, tu es un homme, c'est tout. Sortons d'ici, c'est trop ringard."