La neuvième et dernière aventure de Bob et Bobette de la célèbre "série bleue", dont les huit premiers récits ont été publiés dans le Journal de Tintin, voit finalement le jour après plus de 60 ans. La bande dessinée, pour laquelle le dessinateur belge Willy Vandersteen a survolé l'Asie en 1959, peut être lue dès samedi dans le journal néerlandais De Telegraaf.

Ce neuvième numéro portait comme titre provisoire le Sonomètre ou le Maniaque du son.

Afin de trouver l'inspiration, le scénariste et dessinateur belge Willy Vandersteen s'était envolé avec plusieurs journalistes, aux frais de KLM, pour le Japon, les Philippines, Hong Kong, la Thaïlande et l'Inde.

De retour à Anvers, Willy Vandersteen avait commencé une histoire dans laquelle il avait incorporé ses impressions du Pays du Soleil levant. Mais après quatre pages détaillées et une page de brouillon, il a mis le projet de côté.

Les archives du Sonomètre n'ont cependant pas été perdues. L'année dernière, à l'occasion du 75e anniversaire de Bob et Bobette en 2020, l'artiste Dirk Stallaert ainsi que l'écrivain français François Corteggiani ont été mandatés pour terminer l'histoire.