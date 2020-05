Vanda élève seul son fils Noé, six ans, dans un cabanon sur la plage. Aucun confort dans cet espace restreint, Vanda dort avec son fils qu’elle couve d’un amour fusionnel. "Rien que son fils et elle, il n’y a que ça qui compte vraiment, au final." Alors, quand surgit Simon, croisé par hasard tandis qu’elle sort d’un bar, elle se cabre. Si elle sait qu’il est le père de l’enfant, lui pas, or elle est persuadée qu’il est là pour le voir. Cet ancien amour, qu’elle a largué il y a sept ans, est de retour à Marseille - que l’auteure ne nomme jamais mais que suffisamment d’allusions permettent d’aussitôt cerner. Il vit désormais à Paris avec Chloé, sa nouvelle compagne, "sa chance, son ticket pour l’ascension". Et s’il se trouve dans la cité phocéenne, c’est afin d’organiser les funérailles de sa maman. Mais quand il apprend qu’il est le père de Noé, "il oscille entre une joie dingue et la colère de ne pas l’avoir su plus tôt". Lui qui n’était normalement que de passage s’incruste, se sent devenir père. Il va bousculer le relatif équilibre du petit monde de Vanda. Protectrice et possessive, cette dernière est prête à tout pour garder l’exclusivité de son amour pour Noé.