A l’initiative de la Fondation Roi Baudouin qui a pu acquérir la collection grâce à des mécènes, Ludion publie avec le titre Vendredi le fac-similé complet d'une des plus étonnantes revues surréalistes belges. Une revue écrite et dessinée, manuscrite, jamais publiée, toujours réalisée en un seul exemplaire sur 2 à 10 pages et envoyée chaque vendredi pendant deux ans au Congo Belge à l’attention de l’artiste Robert Willems, du 11 novembre 1959 au 5 octobre 1951.

Cette revue hautement insolite a été produite à l’initiative du poète Paul Colinet, avec la collaboration de René Magritte, Marcel Marien, Louis Scutenaire, Irène Hamoir, Marcel Piqueray, Alechinsky, etc. Grâce à la Fondation Roi Baudouin, les cent numéros sont pour la première fois publiés: plus de mille pages de dessins et textes follement surréalistes avec une préface de Xavier Canonne.