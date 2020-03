Livres & BD Viktor Lazlo : "Il n’est pas nécessaire d’avoir souffert personnellement pour ressentir une colère intime et profonde" Laurence Bertels

Une vraie saga familiale, passionnante, qui brasse plusieurs générations, continents, combats… Viktor Lazlo signe de sa plume élégante, fluide et maîtrisée un roman qui emporte et se dévore au fil des pages, des amours contrariées, des destinées croisées et des révoltes explosées. Dans ces Trafiquants de colères, suite des Passagers du siècle (2018), l’écrivaine, comédienne et chanteuse ne craint pas d’embrasser, à travers la lignée des Wotchek, des sujets aussi vastes que le racisme envers les noirs aux États-Unis ou en Europe, et l’antisémitisme dont souffre toute une branche de la famille, surtout celle qui a connu les camps de concentration, et y a parfois perdu la vie.