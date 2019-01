Sportive hors du commun, Violette Morris (68 kg pour 1 m 66) enchaîna entre 1917 et 1926 les victoires et les records : 52 fois internationale, 9 fois championne de France, footballeuse internationale, championne de water-polo et de rallyes automobiles, elle pratiquait aussi le cyclisme, la boxe (y compris contre des hommes) et la lutte gréco-romaine. Sa devise : "Ce qu’un homme peut faire, Violette peut le faire !"