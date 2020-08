Féministe, préoccupée par le sort de l’Amérique, engagée aux côtés des défenseurs de la nature, Barbara Kingsolver (Annapolis, 1955) est une plume prodigieuse dont on attend toujours beaucoup. Sept ans après Dans la lumière, elle démontre avec Des vies à découvert (Unsheltered, paru aux États-Unis en 2018) qu’elle a encore beaucoup à nous dire avec un talent qui ne faiblit pas.

Vertige

Oscillant entre 2016 et 1871, le roman a pour pivot une maison en perdition : condamnée parce que construite sans fondations ou soumise à des dégradations qui pourraient la mettre en péril. Cette précarité reflète l’état d’esprit de ceux qui y vivent : journaliste sans affectation, Willa s’interroge sur le vertige qui l’assaille. "Comment deux personnes travailleuses pouvaient-elles se retrouver dans le dénuement à cinquante ans passés, après avoir tout fait dans les règles ?" Professeur de science dans un modeste établissement, Thatcher Greenwood est malmené par son directeur qui réfute les théories de Darwin qu’il défend ardemment, quand son récent mariage va bientôt révéler des failles inattendues.

À l’heure où la cote de Trump ne cesse de progresser dans les sondages, bien malgré ses dérapages, Iano et Willa, baby-boomers de la classe moyenne, sont rattrapés par la réalité : ils n’ont pas les moyens de rénover leur maison branlante, leur fils est lourdement endetté par son prêt étudiant, Iano est obligé de donner des cours d’été pour soulager leurs finances et ils doivent dès que possible souscrire à l’Obamacare pour pouvoir subvenir aux lourds frais médicaux du père de Iano installé chez eux.

Depuis le fond du fossé

Thatcher, "l’homme qui contemplait la vie depuis le fond du fossé", est quant à lui un curieux passionné. Qui va trouver en sa voisine, Mary Treat (1830-1923), scientifique émérite méconnue, une précieuse alliée. "Vous et moi ne sommes pas comme les autres gens, se risqua-t-il. Nous percevons la nature infinie comme une chose fascinante, pas comme une menace à notre souveraineté." Mais leur époque les considère chichement, même si le feu de l’émulation allumé par Mary va galvaniser Thatcher.

© Steven L. Hopp



Dans ce roman tout en miroir, un autre parallèle interpellant met face à face Trump et Landis. En cette fin du XIXe siècle, ce dernier est l’unique promoteur foncier de Vineland qu’il dirige avec fermeté. Il y muselle la presse, ruine ses concurrents et ne sera jamais condamné alors qu’il a tué un homme. Toute ressemblance avec la réalité n’est pas fortuite. L’Histoire n’est qu’un perpétuel recommencement.

Détermination

Bien réelles, les préoccupations qui oppressent les personnages ne pèsent en rien sur la trame d’une narration enjouée et maîtrisée, Barbara Kingsolver excellant à tisser ses histoires en plaçant son projecteur sur la riche intériorité de ses personnages. À découvert, ils le sont parce qu’ils se tiennent malgré tout dans la lumière, qu’ils sont sans illusions, qu’ils entendent ne pas désespérer, qu’ils sont déterminés à voir le monde avec des yeux neufs. À cet égard, deux femmes brillent par leur détermination. Tout d’abord Tig, la fille rebelle et débrouillarde de Willa et Iano, revenue d’un séjour à Cuba métamorphosée à jamais. Ensuite Mary Treat qui, en 1871, menait ses recherches avec énergie, logique et sans s’inquiéter de ceux qui la jugeaient. Une personnalité de haut vol qui, par-delà le temps, sera bientôt un catalyseur pour Willa.

Dangers qui nous menacent (du réchauffement climatique à la consommation à outrance en passant par Trump), importance de la transmission, multiples incarnations de la maternité/paternité, ouverture d’esprit, liberté à protéger, fragilité de nos abris : au final, Barbara Kingsolver aura brassé de multiples thèmes avec la même aisance qui la voit offrir à ses personnages d’inestimables espaces de vérité.

Barbara Kingsolver | Des vies à découvert | roman | traduit de l’américain par Martine Aubert | Rivages | 574 pp., env. 24,50 €, version numérique 17,99 €

EXTRAIT

"Elle se pencha alors vers lui, avec la candeur d'un enfant.

'Il nous est donné de vivre une époque remarquable. Quand nous serons débarrassés du fardeau des vieilles mythologies, nous verrons peut-être avec des yeux neufs.

- Ou plutôt quand il nous sera arraché. Les vieilles mythologies sont un réconfort pour bien des gens.

- Mais nous sommes des créatures comme les autres. La vérité de Mr Darwin est incontestable."