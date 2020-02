Pas à dire, le western demeure une valeur sûre en bande dessinée. Un genre avec des moments forts et des heures plus creuses mais jamais complètement disparu. Ces derniers mois, force est de constater que les colts, les cow-boys et autres saloons ont retrouvé de l’allant et de solides artistes pour se réinstaller dans les vitrines des meilleures librairies avec, notamment, le retour de Blueberry, revu et réinterprété par Christophe Blain et Joann Sfarr, le nouvel album des aventures d’Undertaker ou un superbe one shot baptisé Jusqu’au dernier signé par Jérôme Félix et Paul Gastine.