Un roman déjanté au titre intriguant, un récit poignant sur le mariage forcé, une plongée dans une histoire familiale et une fresque sur le Maroc se disputaient le prestigieux prix Goncourt, remis lundi en France dans un format inédit, 48 heures après la réouverture des librairies. La crise sanitaire et la fermeture des restaurants ont obligé le jury à se rabattre sur une visioconférence et à se passer des traditionnelles délibérations autour d'une table.

C'est l'écrivain Hervé le Tellier qui a remporté le prestigieux prix, pour son roman "L'Anomalie". Publié chez Gallimard, une maison d'édition souvent récompensée, ce livre bâti comme un savant jeu de construction et au suspense haletant a déjà convaincu un large public.

Outre des conditions inédites, le Goncourt se distingue cette année par un jury en partie renouvelé. Le journaliste Bernard Pivot a quitté la présidence de l'Académie fin 2019, et la romancière Virginie Despentes a démissionné début 2020. L'essayiste Pascal Bruckner et la romancière Camille Laurens ont fait leur entrée au sein du jury désormais présidé par l'écrivain Didier Decoin.

En 2019, le Goncourt avait été remporté par Jean-Paul Dubois, avec "Tous les hommes n'habitent pas le monde de la même façon". Le Renaudot avait choisi le roman de Sylvain Tesson "La Panthère des neiges", et l'essai d'Eric Neuhoff "(Très) cher cinéma français".