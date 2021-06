ZEP régale tous les âges avec le nouveau tome des aventures de Titeuf Livres & BD Hubert Leclercq

"Quand j’avais six ou sept albums de Titeuf derrière moi et qu’on me parlait de ma ‘série’, je ne comprenais pas bien. J’avais l’impression de faire des albums d’aventures et de gags avec les mêmes personnages, mais je n’avais pas conscience de faire une série", sourit Zep, l’auteur suisse de bande dessinée avec cet accent helvète qui s’est légèrement évaporé au fil des années passées à Paris mais qui ne peut et ne veut cacher ses origines.