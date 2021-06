Le 6 mai 2004, 52 millions de spectateurs accros se rassemblent devant leur téléviseur et une boîte de Kleenex pour dire “goodbye” à Ross, Rachel, Monica, Chandler, Phoebe et Joey. La populaire sitcom vient à peine de quitter les ondes de NBC que déjà les premières rumeurs se font entendre. En novembre 2019, le Hollywood Reporter dévoile que des retrouvailles au sommet pourraient avoir lieu pour le lancement de la plateforme HBO Max, lequel aura lieu en mai 2020. Un an plus tard, le 27 mai 2021, le 237e épisode de “Friends”, qui n’en est pas tout à fait un, est diffusé aux États-Unis.

Réunis autour de James Corden, David Schwimmer, Jennifer Aniston, Courtney Cox, Matthew Perry, Lisa Kudrow et Matt LeBlanc se remémorent leurs bons souvenirs. L’émotion est à son comble. Pour la première fois depuis dix-sept ans, le casting au grand complet se retrouve sur le mythique plateau du studio 24 qui a vu naître la série la plus regardée de tous les temps. Le 20 juin sur Tipik !, le 24 juin sur TF1 et déjà sur Auvio, nos six sympathiques amis réapparaîtront devant vous. Histoire de vous rafraîchir la mémoire, nous nous sommes dit qu’il vous serait peut-être utile de partager avec vous quelques anecdotes sur la cultissime sitcom…