"Three Identical Strangers": des triplés séparés (et sacrifiés) au nom de la recherche

Six ans plus tard, Sundance a programmé un autre documentaire narrant une histoire totalement improbable : Three Identical Strangers. Sauf que, contrairement au premier cité, ce documentaire n’a rien d’une success-story.

Eddy ? Euh, moi, c’est Bobby...

Pendant les quarante premières minutes du documentaire, pourtant, ça y ressemble beaucoup. On s’est, d’ailleurs, demandé un temps si on allait pouvoir supporter les "Amazing", "Incredible", "Madness" et autres "It’s ridiculous" jusqu’au bout. Même si cette histoire est à dormir debout.

En 1980, Robert Shafran, alias Bobby, débarque le jour de sa rentrée universitaire au Sullivan County Community College, et, bizarrement, les étudiants qu’il ne connaît ni d’Ève ni d’Adam sont extrêmement chaleureux et l’appellent Eddy. Toc, toc, quelqu’un frappe à la porte. C’est Michael, le meilleur ami de son "sosie". En deux questions ("Tu as été adopté ?" ; "Tu es né le 12 juillet ?"), ce dernier lui fait comprendre qu’Edward Galland est son frère jumeau. L’histoire improbable intéresse la presse et notamment le New York Post. Un homme, Allan, tombe alors sur l’article et se dit que ces deux hommes ressemblent beaucoup à son ami David Kellman. Bingo.

La réunion des trois frères, présentant des comportements similaires, bien qu’étant étrangers et ayant été élevés dans des milieux différents, va intriguer le pays entier. Ils ont les mêmes expressions, fument les mêmes cigarettes, ont tous les trois fait de la lutte et ont des mains énormes "comme des gants de baseball". Eddy, David et Bobby vont écumer les plateaux télé, et être traités, il faut bien l’avouer, comme des bêtes de cirque. Sans compter que derrière les sourires Colgate les trois frères ont aussi bien enfoui leur mal-être.

L’histoire va partir en vrille lorsque les parents adoptifs demandent des comptes à l’agence d’adoption, mal à l’aise face à leurs questions. Puis, lorsqu’un journaliste du New Yorker découvre une étude secrète dirigée par un illustre psychiatre de New York aujourd’hui décédé.

Après avoir narré trop longuement l’histoire des retrouvailles, le réalisateur Tim Wardle essaie de répondre aux nombreuses zones d’ombre en interrogeant les frères, les familles, et des scientifiques, sans totalement y parvenir. Pourquoi Eddy, David et Bobby ont-ils été séparés ? Les parents adoptifs étaient-ils sélectionnés ? Que voulaient-ils étudier ? Pourquoi les résultats de l’étude n’ont jamais été publiés ? Combien de jumeaux ou de triplés adoptés ignorent aujourd’hui avoir des frères et/ou des sœurs aux États-Unis ?