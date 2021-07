Leïla Kaddour répond sèchement à un téléspectateur à la suite de son édition du JT

Leïla Kaddour remplace actuellement Laurent Delahousse dans le "20 heures" de France 2, le temps des vacances du journaliste. À la suite de l'édition du dimanche 25 juillet, l'un des téléspectateurs a émis plusieurs critiques à l'encontre de la journaliste sur Twitter. Celles-ci concernaient plus précisément un drame survenu peu avant le journal et couvert par l'équipe du JT.

En fin d’après-midi, un ingénieur de SNCF Réseau est décédé lors d’un éboulement sur le chantier d’un pont près des voies à Massy-Palaiseau. Cet incident a provoqué des perturbations importantes sur le trafic ferroviaire en départ de la gare Montparnasse.

Après ces informations, un internaute a critiqué la manière de la journaliste de commenter le sujet, estimant qu'il avait été trop traité sous l’angle des perturbations ferroviaires et pas assez sur le drame humain. "J’aurais aimé que la vie d’un homme eût valu plus de deux secondes et les perturbations ferroviaires moins de 30 secondes dans le journal de France 2", déplore-t-il sur Twitter.



Une critique qui a touché la présentatrice qui a tenu à réagir via le même réseau social. "Et moi, j’aurais aimé que vous eussiez pris le temps de réfléchir avant d’écrire un tel message… comme si la vie d’un homme ne comptait pas à mes yeux et à ceux de la rédaction".



