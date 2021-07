RTBF: Marc Delire débarque dans La Tribune à la rentrée, avant l'arrivée de Marc Wilmots ?

Après les départs de Michel Lecomte et de Marcel Javaux et des audiences moins bonnes lors de la saison passée, notamment à cause du port du masque en plateau, l'émission foot de la RTBF tente de se réinventer. Parmi les nouveautés pour la saison prochaine, l’arrivée ou plutôt le retour de Marc Delire. Dès le lundi 30 août, celui-ci prendra place aux côtés de Benjamin Deceuninck et sa bande, rapportent nos confrères de Sudpresse.



Marc Delire avait quitté la RTBF au moment du lancement de l’émission en 2005, Studio 1 à l'époque, pour rejoindre Proximus. Il y a fait quelques apparitions, jusqu’en 2011, avant de participer, le 7 septembre 2020, à l’émission d’hommage à Michel Lecomte. Il y sera désormais présent une semaine sur deux environ, continuant également à œuvrer tant sur Proximus TV que sur Eleven Sports en tant qu'indépendant.



Selon nos confrères de Sudpresse, la RTBF est également en discussion avec Marc Wilmots. Celui-ci participerait de temps en temps à l’émission, comme le faisait autrefois Hein Vanhaezebrouck. La négociation serait en très bonne voie.