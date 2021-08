"Comment tout gâcher": les fans de "Koh-Lanta" sont remontés contre TF1

Chef du service Maga (Culture, médias, people) depuis 2017 et journaliste Musique.

La pilule ne passe pas. Vraiment pas du tout. L’annonce de la date de diffusion du All Stars pour les 20 ans de Koh-Lanta a fait l’effet d’une bombe chez les fans. C’est bouche béé qu’ils ont accueilli ce que d’aucuns ne manquent pas de qualifier de trahison de la part de TF1. Désormais, Denis Brogniart et les aventuriers n’occuperont plus la case du prime du vendredi soir mais celle du mardi. Un créneau normalement dévolu aux séries.

C’est peu dire que le choix de TF1 suscite regrets, réprobation et même de grosses colères. Les téléspectateurs ne manquent pas de le signifier avec, il faut le reconnaître, une belle créativité pour certains.

Voici un florilège de ce que l’on peut croiser sur le web et Twitter depuis ce mardi après-midi.

Déplace #KohLanta pour ça 🤡🤡 Désolé mais je suis colère la 🙊 https://t.co/bTRDuzK7hN — Audrey 🌸 (@AudreyDRDLS) August 3, 2021









la personne qui a décidé de mettre Koh Lanta le mardi… #KohLanta pic.twitter.com/tSuIJB5plu — hana :) (@Hana25473815) August 3, 2021





Moi @ la personne chez TF1 qui a décidé de mettre #KohLanta le mardi : https://t.co/QrSjFiIjAA pic.twitter.com/LFjhOMYUZX — AXELLE VIENS MANGER (@nzkoala) August 3, 2021





Quand ça va regarder #KohLanta le mardi alors que tu dois te coucher tôt parce que tu taff le lendemain : pic.twitter.com/hnw43v6QTx — 𝕿𝖍𝖊 𝕸𝖆𝖗𝖛𝖊𝖑𝖔𝖚𝖘🐾𝕮𝖆𝖙 😼 (@MonicaGellerrr) August 3, 2021





@ la personne qui a décidée de mettre #KohLanta le mardi : pic.twitter.com/QLGXSwmo6w — INSTA : @COTEDEPOPULARITE (@lesproblemeuuux) August 3, 2021





Quand tu vois que #KohLanta ne sera plus diffusé le vendredi mais bel et bien le mardi. pic.twitter.com/bxhbvf7ioK — Le Twittem d'immunité (@TwittemImmunite) August 3, 2021





quand on a apprit que koh lanta allait être le mardi…#KohLanta pic.twitter.com/p43hDump4g — hana :) (@Hana25473815) August 3, 2021





L’information vient de tomber, c’est officiel : #KohLanta reprend le 24 août. Par contre visiblement la saison sera diffusée tous les Mardis c’est quoi cette programmation ????? Ça change tous mes plans 😱 https://t.co/LI1WzPN2uO — Felonie (@FelonieYT) August 3, 2021





Réunir un casting aussi exceptionnel que ça, pour au final diffuser l’émission un mardi soir. Comment tout gâcher. Imaginez les scores que ça aurait fait un vendredi. #KohLanta pic.twitter.com/w2bOFKadgB — Goran (@GoranSDC) August 3, 2021





On rigole on rigole, le casting est cool mais pourquoi Mardi ??? #KohLanta pic.twitter.com/ThxYlVDLEu — Lxurine (@lxurine08) August 3, 2021





L’épisode de #KohLanta dans la plage horaire du mardi entre Camping Paradise et Capitaine Marleau : pic.twitter.com/ls5i2x8RU7 — 🌙 𝓂𝒾𝓀𝓎 (@MikeStonem_) August 3, 2021





Les fans face à la programmation de #KohLanta le mardi: pic.twitter.com/Lebn1DfIXG — Romain (@Romain15028535) August 3, 2021





Me quand j’ai vu que TF1 allait diffuser #KohLanta tous les MARDIS soirs : pic.twitter.com/TqrFpVbfTm — Eric President (@EricPresident1) August 3, 2021





Bonjour @DenisBrogniart , étant une grande habituée de #KohLanta , pourquoi avoir déplacé la diffusion au mardi soir ? pic.twitter.com/2ItXfN1nUu — chløe (@chloeards) August 3, 2021





LA VIE N'EST DÉJÀ PAS ASSEZ CHINAVE QU'ON NOUS RETIRE KL LE VENDREDI ? #KohLanta — Vanessa (@TeenageCurlyG) August 3, 2021





j’en veux à la production de nous mettre #KohLanta le mardi au lieu du vendredi pic.twitter.com/s69FDaA5Jq — antho 🧝‍♂️ (@daccordciao) August 3, 2021





#KohLanta le mardi ??? Doux Jésus c’est comme si on mettait la messe le jeudi pic.twitter.com/bDTOWf8APl — VEGETOM (@VGTOM13) August 3, 2021





Nous quand on attendra le premier épisode de #KohLanta le vendredi soir sans savoir que c'était le mardi: pic.twitter.com/roVdHe3gc7 — Romain (@Romain15028535) August 3, 2021





PARDOOOOON !!!! Le mardi !!!!!! Vous pensez pas à TOUT ceux qui bossent et qui ne vont pas se taper #KohLanta jusqu’à minuit !!

Le vendredi c’était très bien ! https://t.co/w1wAN6DdSB — Darth Sayu (@Joker_DeLarge) August 3, 2021





#KohLanta comment ça le mardi et plus le vendredi soir ?? pic.twitter.com/todASnKSBQ — 𝐋𝐞 𝐌𝐚𝐫𝐪𝐮𝐢𝐬 (@le_marquis__) August 3, 2021





Moi : Les négociations vont être difficiles le mardi... Koh Lanta ou ligue des champions ?

Ma femme : quelles négociations ?

Moi : #KohLanta pic.twitter.com/N6Pr5mKvZM — FredStones (@x_rimes) August 3, 2021





Teheiura quand il va se faire trahir pour la énième fois#KohLanta pic.twitter.com/n3JSRRfPzi — Dashive (@ecinoxe) August 3, 2021





Le mec de TF1 qui a mis koh lanta le mardi au lieu de vendredi :#KohLanta pic.twitter.com/GTX5WkW7DC — ellimac (@noubiaz) August 3, 2021





La personne qui a décidé de déplacer une émission légendaire comme #KohLanta le mardi pour mettre celle de Jarry le vendredi pic.twitter.com/SQThvm1GMp — Mehdii Dz_ 🇩🇿 🌟🌟 (@MehdiiDz_) August 3, 2021









Première image de la team Claude Sam et Teheiura dans le prochain #KohLanta pic.twitter.com/131cuZSM9L — Punchtweet (@punchtweet) August 3, 2021