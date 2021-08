Coup de tonnerre chez RTL Belgium: Bérénice quitte Bel RTL

Après 30 années de bons et loyaux services, Bérénice a fait savoir, via un communiqué envoyé par RTL Belgium, qu'elle quittait Bel RTL et RTL-TVI. "La vie m'a toujours offert de beaux cadeaux comme cette première fois sur les ondes de Bel RTL, il y a 30 ans. J'ai aimé vous accompagner chaque seconde à travers votre radio, déclare-t-elle. Je ne vous quitte pas, je vais ouvrir d'autres cadeaux que je partagerai avec vous très bientôt. Déjà le 18 septembre lors du Télévie pour la remise du chèque OPR. Je pense à tous mes collègues de Bel RTL et de RTL-TVI avec qui j'ai partagé des heures de travail mémorables. Je ne retiendrai que les bons moments de rigolade et d'émotion!"





Philippe Delusinne, le CEO de RTL Belgium, salue le parcours de l'animatrice. "Nous ne pouvons qu'être reconnaissants pour l'engagement et le talent avec lesquels Bérénice s'est investie au sein du groupe durant ces longues années. Je me réjouis par ailleurs du fait que Bérénice reste l'ambassadrice de l'Opération Pièces Rouges (OPR) au profit du Télévie, et lui souhaite plein de succès dans ses nouveaux projets."





Vous l'aurez compris, de nouveaux défis professionnels s'ouvrent à Bérénice, de son vrai nom Natalie Dekegel. Arrivée sur Bel RTL en 1992, après avoir été animatrice sur Chérie FM, la Namuroise est connue pour y avoir animé plusieurs émissions telles que Beau Fixe, Départ immédiat, Le Superquiz ou encore La Route des vacances. A la télévision, les téléspectateurs ont pu la suivre dans Balle au centre ou encore dans Moteurs, respectivement sur RTL-TVI et Club RTL. Mais également dans Les enfants de la télé sur TF1 où elle présentait les chroniques Internet et Second Plan.

Son savoir-faire est également apprécié par les auditeurs de RTL France qu'elle réveille, chaque matin, de l'été 2018 dans RTL Petit Matin.





En 2018, Bérénice s'était vue confier les commandes de La Matinale Bel RTL mais a été écartée moins de deux ans plus tard pour être remplacée par Sandrine Dans. Un départ qui aurait été causé par "des tensions au sein de l'équipe de la matinale", rapportait à l'époque nos confrères du Soir Mag. L'animatrice n'avait toutefois pas quitté la station pour autant, changeant simplement de case horaire.