"Pas faite pour ce jeu", "Laissons-lui le temps de trouver ses marques": une première mitigée pour Laurence Boccolini dans "Tout le monde veut prendre sa place"

Malgré ses nombreuses années de carrière, le défi que Laurence Boccolini s’apprêtait à relever, ce lundi midi, était de taille et lui mettait, comme elle nous l’a avoué dans une interview, “un peu de pression”. Pour la première fois, l’animatrice s’est retrouvée à la présentation de Tout le monde veut prendre sa place, jeu historiquement présenté par Nagui sur France 2.

Lunettes bleues et costume blanc, Laurence Boccolini a d’emblée adressé un mot à son prédécesseur. “Bonjour et bienvenue sur le plateau de Tout le monde veut prendre sa place. Merci désormais de me laisser rentrer chez vous à midi. Un énorme bisou à Nagui qui m’a laissé les clés”, lance-t-elle avec un sourire communicateur qui restera marqué sur son visage pendant toute la durée du programme.

Bien loin du personnage qu’elle incarnait dans Le Maillon faible, son ancienne émission sur TF1, Laurence Boccolini a, ici, laissé place à sa sympathie naturelle et à un style très décontracté et enjoué. “En fait, je suis sur le plateau comme dans les coulisses”, nous expliquait-elle.

Et, on peut dire que ça fonctionne. Le courant avait l’air de bien passer entre l’animatrice, installée derrière son bureau, les candidats du jour et le champion en titre. “Je ne voudrais pas être éliminé pour votre première”, lui avoue d’ailleurs ce dernier.

Pendant le jeu, Laurence Boccolini s’en est allée à plusieurs vannes bien placées et à plusieurs compliments, histoire de mettre à l’aise les participants. “Vous êtes préparateur physique ? Ce sont des gens que je rencontre rarement personnellement”, plaisante-t-elle après avoir laissé un candidat se présenter.

Sur la toile, les internautes sont mitigés

Sans surprise, l’animatrice était attendue au tournant par les fidèles de l’émission qui pleurent encore le départ de Nagui. “Pour ce qui est de Laurence Boccolini, je l’aime beaucoup, une excellente présentatrice ! Mais désolé pas pour ce jeu. Elle n’est pas faite pour celui la, selon moi. Et SEULE une personne doit s’asseoir durant ce jeu… le champion. Rien que ça, ça me choque” ou encore “Je n’aime pas ce nouveau format, on dirait un jeu de TF1. Et L.Boccolini, je n’adhère pas. Fini pour moi”, ont écrit quelques internautes mécontents sur les réseaux sociaux. Heureusement, pour d’autres, Laurence Boccolini semble avoir bien rempli le contrat. La preuve avec des commentaires tels que “Laurence Boccolini décidément à l’aise dans tout ce qu’elle entreprend” ou encore “En bout de course, et après cette 1re, je trouve Laurence Boccolini dans son élément (j’avais pas trop de doutes…). Laissons-lui aussi le temps de trouver ses marques. Le jeu a gagné en dynamisme et en luminosité, bref, un petit coup de jeune non-négligeable. À suivre !”