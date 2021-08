Pourquoi Maureen Louys sera absente pour le retour de The Voice Belgique

" Contrairement aux années précédentes, je ne serai pas présente aux Blinds, mais bon, ce n’est pas si grave car cette étape de The Voice Belgique est surtout axée sur les fauteuils des coachs et, bien évidemment, sur les talents qui viennent se présenter. Ma présence n’est donc pas indispensable ", explique l’animatrice, qui interviendra, peut-être, à certains moments en voix off. Pour les Blinds, exceptionnellement, une autre personnalité de la RTBF pourrait recevoir les talents et leur famille à Médiarives. Les recherches concernant le ou la remplaçant(e) de Maureen Louys seraient en cours en interne et le nom de Fanny Jandrain aurait déjà été avancé…

À la mi-décembre, Maureen Louys devrait normalement faire son grand retour pour le tournage des Duels, deuxième étape emblématique de The Voice Belgique avant les grands primes en direct auxquels elle sera d’office présente. " Je ne veux en aucun cas manquer cette saison 10. Les Duels se tournent généralement en quatre jours, donc ça ne devrait pas trop poser de problèmes. Mon bébé sera probablement avec moi en coulisses. Et, lors des Directs, ma maman et mon chéri seront là pour me prêter main-forte ! "