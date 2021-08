Adélaïde Charlier (Youth For Climate) débarque sur NRJ: elle aura sa chronique sur le climat tous les jours à la rentrée

Pour la rentrée, NGroup, qui chapeaute Nostalgie, NRJ et Chérie FM, a décidé de s'engager encore un peu plus dans la lutte contre le changement climatique. "Cela fait 7 ans que nous sommes neutres en carbone et nous voulons aller encore plus loin dans le cadre de notre programme #PlayForZero, le but étant d’atteindre une empreinte zéro carbone d’ici 2030", a déclaré l’administrateur délégué du groupe Marc Vossen lors d'une conférence de présentation de la grille des programmes de NGroup lundi.

Et pour atteindre son objectif, le groupe a décidé d'offrir une tribune à Adélaïde Charlier, la jeune activiste pour le climat et cofondatrice de Youth For Climate. Dès le 30 août prochain, la jeune fille aura sa propre chronique sur NRJ, tous les jours à midi. Elle y traitera évidemment de l'actualité climatique, dans cette nouvelle séquence baptisée "60 secondes climat".

"A la base, on avait envie de faire quelque chose autour de cet engagement qu’on a pris depuis 2014. On ne savait pas quoi faire ni comment. J’ai donc contacté Adélaïde Charlier et de là, plusieurs tables rondes en présence de jeunes s’en sont suivies", a expliqué à Belga Nicolas Fadeur, brand manager et directeur des programmes NRJ. "L’une des idées qui en est ressortie est qu’il fallait rendre le climat ’sexy’ auprès des jeunes et qui de mieux pour faire cela qu’Adelaïde Charlier, qui a ce talent de pouvoir vulgariser la problématique du climat".