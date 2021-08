RTL TVI a présenté sa grille de rentrée : pas de grands changements mais quelques nouveautés

L'an passé, crise sanitaire oblige, RTL avait organisé sa conférence de rentrée à distance. Ce mardi, en fin de matinée, les grandes figures du groupe privé étaient réunies dans une salle de la RTL House, pour présenter les nouveautés de la grille de la rentrée. L'été a été chaud puisque, pour rappel, la filiale belge de RTL Group a été rachetée par le groupe Rossel et DPG Média. "Notre vie va changer un tout petit peu. Pas grandement, je pense", a expliqué d'entrée de jeu le CEO Philippe Delusinne.

"Être au plus proche des gens"

Force est de constater que la ligne de conduite de RTL-TVI, côté grille, va, pour l'instant, rester la même avec ce leitmotiv très largement affiché : "Être au plus proche des gens", a rappelé Sandrine Corman, animatrice de la conférence de presse, juste avant de passer le micro à Laurent Haulotte. Dans ce sens, le directeur de l'information a annoncé que la rédaction allait prochainement mettre davantage de moyens humains pour répondre à la rubrique "Alertez-nous" qui permet aux téléspectateurs, aux auditeurs et aux internautes de prévenir les journalistes de la rédaction de la survenance d'un événement.

La directrice de la télévision, Sandrine Gobbesso, ancienne directrice des ressources humaines durant le plan #Evolve, lui a ensuite emboîté le pas en faisant la promesse aux téléspectateurs "de les faire s'évader de leur quotidien qui n'est pas toujours très rose" et proposer des programmes "concernants". C'est-à-dire qui les touchent directement.

Cuisine, écologie, faits divers…

S'il y a bien un sujet "concernant", c'est la nourriture. Les émissions culinaires ont le vent en poupe et RTL va en lancer une nouvelle. Après Un dîner presque parfait , Le Meilleur Pâtissier , Top Chef , Cauchemar en cuisine , Loïc, fou de cuisine, le groupe privé est parvenu à imaginer un nouveau concept. Enfin presque, Snackmasters, la recette secrète, émission présentée par Sandrine Corman et Loïc, a déjà été diffusé en Flandre. Quatre grands chefs (Alexandre Dionisio, David Martin, Isabelle Arpin et Charles Jeandrain) vont devoir reproduire des recettes de snacks (hamburgers, barres chocolatées, pizzas…).

Autre sujet on ne peut plus "concernant" sur lequel RTL va "miser" : l'écologie et plus largement la nature. Une "Semaine verte" sera organisée du 16 au 23 octobre. Avec, au programme, Legacy, notre héritage, film de Yann Arthus-Bertrand, Une suite qui dérange - Le temps de l'action, qui suit Al Gore, le documentaire Demain de Cyril Dion et Mélanie Laurent, ou encore Erin Brockovich, seule contre tous, film ayant valu un Oscar de la meilleure actrice à Julia Roberts … Deux émissions de Wallonie Sauvage du parapentiste Tom de Dorlodot seront également programmées.

Une nouvelle case l’après-midi

Une émission quotidienne sera lancée, aussi, dès le 30 août : Histoires de familles. "On le sait, dans toutes les familles, il y a des histoires, c'est très concernant. Des histoires étonnantes, parfois troublantes, parfois dramatiques, des histoires d'héritage", préface Sabrina Jacobs, présentatrice de l'émission diffusée à 13h45 et qui comptera plusieurs chroniqueurs, comme Dominique Demoulin, Christophe Giltay, ou le journaliste français Jacques Pradel (Perdu de Vue, Témoin n° 1 sur TF1, L'heure du crime sur RTL ).

Le groupe misera beaucoup sur les fictions françaises qui "abordent des thèmes qui nous parlent, nous sont proches et auxquelles on peut s'identifier", précise Sandrine Gobbesso. Entre autres, Harcelés (avec Claire Keim), À tes côtés (avec Didier Bourdon), Pour te retrouver (avec Laëtitia Milot), Au nom de toutes les autres (avec Lio) ou encore Le Remplaçant (Joey Starr).

Sans oublier un nouveau show de François Pirette, une soirée "magie", la Ligue des Nations et un alléchant Belgique-France, en foot, le 7 octobre. RTL-TVI va s'appuyer sur ses bons vieux classiques : L'Amour est dans le pré , Le Meilleur Pâtissier , Top Chef , Images à l'appui , ou encore l'émission Enquêtes qui réunit plus de 500 000 téléspectateurs certaines semaines.