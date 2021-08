"The Voice Belgique": deux coachs ne rempilent pas pour la saison 10

En janvier prochain, The Voice Belgique fêtera ses dix ans sur la RTBF. Un anniversaire qui se célébrera sans Loïc Nottet. Coach de la saison 9, le chanteur a expliqué pourquoi il n'allait pas réitérer l'expérience cette année. " Je vous fait juste un petit mot car je reçois énormément de messages concernant la prochaine saison de the voice ! Bcp d'entre vous veulent savoir si j'en ferais parti ou non et à cela, je suis triste de vous annoncer que malheureusement je n'aurais plus vraiment le temps cette année pour cette merveilleuse aventure !, écrit-il sur Instagram. J'ai mis longtemps à prendre ma décision, mais la musique m'appelle et j'avais besoin de me retrouver un peu pour la création de ce nouveau projet 🔥 !! Et malheureusement, j'ai besoin d'être un peu seul pour cela 🙈… Si je me lance dans une aventure c'est pour la faire à fond, j'aime pas les entre deux ! Du coup, je ne ferai pas parti du jury cette année par contre, pour ceux et celles qui voulaient rejoindre mon équipe, ma non participation ne doit en aucun cas vous dissuader de vivre l'expérience ! C'est votre cœur qui doit guider votre passion et non un coach 💪🏻! Je remercie encore la @rtbf pour cette magnifique saison et c'est avec un immense plaisir que je réitérais l'expérience, mais dans un autre et meilleur timing ! J'envoie pleins d'ondes positives et je souhaite la meilleure saison qui soit à toute l'équipe de @thevoicebe et aux talents, bien évidement !"

L'interprète de Mud Blood donne toutefois rendez-vous à ses followers "à la sortie du studio avec plein de nouveautés", dit-il.



Selon nos informations, Loic Nottet ne serait pas le seul coach à ne pas rempiler pour une saison supplémentaire. Henri PFR, coach également arrivé la saison dernière, ne devrait, lui non plus, ne devrait pas s'installer dans le fauteuil rouge de The Voice Belgique dans les prochains mois.