Claude de Koh-Lanta se confie sur la mort de sa mère : "Cela m'a fait grandir. Un peu trop vite parfois"

Koh-Lanta est de retour sur nos écrans depuis mardi, avec la diffusion du premier épisode de la vingtième saison spéciale all-stars : Koh-Lanta, la légende. Les téléspectateurs ont pu y retrouver un de leur chouchou : Claude Dartois, qui a d'ailleurs remporté la première épreuve d'immunité.

Dans une interview au magasine Public, l'aventurier a évoqué plusieurs sujets dont un drame familial : le décès de sa maman lorsqu'il était âgé de 9 ans. Une terrible épreuve avec laquelle il a vite gagné en maturité et a appris à se débrouiller tout seul.

"Ma grande sœur est partie vivre chez ma tante, et je suis resté avec mon père qui travaillait beaucoup. Je n'avais pas de comptes à rendre : quand je ne rentrais pas un soir, il n'appelait pas la police ! Si ma maman n'était pas décédée, j'aurais été plus protégé. J'ai pris des risques, des décisions par moi-même : cela m'a fait grandir. Un peu trop vite parfois... mais j'ai une bonne étoile", raconte-t-il. Une capacité à faire face à l'adversité qui doit l'aider dans ses aventures.

"Je pars dans l'optique de donner le maximum et de prendre du plaisir à me dépasser, à combattre. Dans le jeu, je suis en compétition avec moi-même, plus qu'avec les autres", explique-t-il aussi. D'ailleurs l'aventurier s'est montré clair : s'il participe à Koh-Lanta, c'est pour lui "Je suis égoïste là dessus", admet le père de famille, qui préfère se couper complètement de l'extérieur durant le jeu.

C'est pour cette raison que Claude ne veut pas recevoir de nouvelles de sa famille durant la compétition, afin d'être "dans l'aventure, concentré". Il n'en oublie pas pour autant les siens. S'il venait à remporter cette édition, Claude réinvestira les 100 000 euros de gain pour sa famille : "J'offrirai plus de confort à ma famille : une maison avec jardin pour mes fils, plutôt qu'un appart sans balcon, dans lequel ils partagent une chambre", précise le père d'Andréa et Marceau.