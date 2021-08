La RTBF diffusera l'Europa League et la Conférence League jusqu'en 2024 et s'associera avec AB3

La RTBF a annoncé sur son site internet ce vendredi qu'elle avait reçu les droits de diffusion pour ces trois prochaines années de l'Europa League mais également de la nouvelle Conférence League. Lors de ces trois saisons, la RTBF a annoncé par ailleurs qu'elle collaborera avec la chaîne AB3. En effet, les matchs de l'Europa League et de la Conférence League se jouant le même jour (Ndlr : le jeudi) aux même heures, il a été décidé que lors de chaque soirée de quart de finale et de demi-finale, Tipik diffusera une rencontre à 21h, qui sera soit celle d'un club belge ou, le cas échéant, la plus belle affiche.

La chaîne AB3 diffusera donc, en direct, une autre rencontre ainsi que la finale de Conference League. La finale de l'Europa League sera diffusée sur Tipik. Si un club belge atteint la finale de Conference League, le match sera alors retransmis en direct sur Tipik.