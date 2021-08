Coup de tonnerre dans Top Chef: Michel Sarran quitte l'émission

"Je ne ferai plus partie du jury la saison prochaine ; M6 ayant décidé de changer le jury, annonce ainsi Michel Sarran dans une vidéo face caméra au ton assez solennel sur son compte Facebook. Voilà, l'aventure s'arrête pour moi. Sachez une chose, vous allez vraiment me manquer, mais on se retrouvera certainement. A bientôt".

Pour rappel, le juré emblématique de Top chef avait fait partie de l'aventure depuis la saison 6 en 2015, aux côtés d'Hélène Darroze, Philippe Etchebest et, depuis l'année dernière Paul Pairet. Une annonce tel un coup de tonnerre pour les fans, surtout qu'elle intervient à la veille de la conférence de presse prévue par M6 afin de lancer la prochaine saison de son émission "Objectif Top chef", dont le gagnant intègre à chaque fois la nouvelle saison de "Top chef".

Un top chef sans saveur et qui perd des téléspectateurs

Les commentaires tristes pullulent sur internet au sujet du départ du chef toulousain de 60 ans et doublement étoilé qui ne se bagarrera donc plus avec Philippe Etchebest. "Quelle tristesse!"; "Vous nous manquez déjà"; "Top chef n'aura plus la même saveur sans vous"; "Quel dommage, vous étiez la tendresse incarnée." Ou encore: "Ils ont pris une très mauvaise décision. Ils perdent un grand chef. Et une téléspectatrice, je ne regarderai plus!"