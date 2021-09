Koh-Lanta : surprises et rebondissements au menu du deuxième épisode

Oubliez tout ce que vous savez sur Koh-Lanta. Pour les 20 ans de l'émission, ses concepteurs ont décidé de brouiller les cartes. Toutes les cartes ! À commencer par les épreuves. Aux oubliettes les jeux de confort, désormais il n'y a plus que des épreuves d'immunité individuelle. Une pour l'équipe des femmes, une pour l'équipe des hommes. Et malheur aux vaincus car la défaite coûte cher.

Lors du premier épisode, Karima et Ugo l’ont payé cash lors double Conseil dirigé par Denis Brogniart. Ils ont vu leurs flambeaux éteints. Mais à leur grande surprise, sur le chemin du départ, ils se sont vus offrir une seconde chance, à l'insu des autres participants. À un carrefour, ils avaient le choix de quitter définitivement l’aventure ou de reprendre un nouveau flambeau et réintégrer le jeu mais pas avec les autres candidats. Avides de revanche, ils ont tous les deux pris cette dernière option.

Le retour de l'île des bannis

Direction l’inhospitalière île des bannis où ils seront livrés à eux-mêmes et vivront leur propre aventure. Avec un but : retrouver leur place dans une équipe. Mais pour cela, ils devront se défier dans une arène. Tous les trois jours, les éliminés du Conseil s’affronteront. Les deux derniers survivants referont leur apparition lors de la réunification, à la stupéfaction des candidats qui n’en savent rien.

Loin d'imaginer que Karima et Ugo n'ont pas dit leur dernier mot, chaque aventurier a conscience que dans cette édition de légende, il doit tout donner pour sauver sa place car la concurrence est rude. Entré en cours de jeu suite au départ sur blessure de Freddy lors du premier épisode, Loïc l'a bien compris. C'est lui qui s'est montré le plus adroit et le plus rapide lors de l'épreuve d'immunité de l'équipe des hommes. Il est parvenu à placer quatre noix de coco dans son panier avant tout le monde. Une victoire qu'il a dédiée à Beka, Bertrand-Kamal, dont il était très proche lors des 4 Terres. "Aujourd'hui, je n'étais pas seul, nous étions deux", a-t-il confié à Denis Brogniart.

Il n’est pas non plus le seul à être immunisé lors du Conseil. Son dauphin Teheiura, qui a eu chaud lors de la première émission, a également bénéficié de cette protection. En revanche, les deux derniers de l’épreuve, à savoir Laurent Maistret et Patrick, dit “Le Pat”, se sont vus infliger une pénalité, c’est-à-dire un vote contre chacun d’eux lors du Conseil à venir.

Un record battu

Chez les femmes, c'est Clémence qui s'est imposée. Elle a tenu 42 minutes dans l'épreuve dite de la proue, soit le record absolu dans Koh-Lanta. Un nouvel exploit à mettre à l'actif de la seule double lauréate du jeu et une belle revanche pour celle qui se sentait menacée lors du premier Conseil. Deuxième, Jade a bénéficié de la seconde immunité tandis que Christelle et Cindy ont écopé d'une voix contre elles en terminant dernières.

En se rendant au nouveau double Conseil convoqué par Denis Brogniart, Cindy et Alexandra craignaient pour leur place chez les femmes, Patrick et Maxime, déjà dans le collimateur précédemment, chez les hommes. C’était sans compter sur une nouveauté de cette édition. Les vainqueurs des immunités se sont vus octroyer un avantage stratégique qui a fait l’effet d’une bombe, à la façon des armes secrètes de l’édition précédente. Clémence et Loïc ont pu choisir qui ils souhaitaient immuniser, non pas dans leur propre équipe mais dans l’autre. Clémence a choisi de protéger Maxime, Loïc de soulager Alexandra qui n'en menait vraiment pas large.

Un avantage stratégique décisif

Il a été bien inspiré puisqu’au décompte des voix chez les femmes, c’est cette dernière qui aurait dû quitter l’aventure. Au lieu de cela, c’est la pétillante Cindy qui a vu son flambeau s’éteindre, elle qui n’avait jamais eu précédemment une voix contre elle lors des Conseils. Elle a payé sa réputation de stratège.

Même sentence chez les hommes pour les mêmes raisons. L’insaisissable Patrick a été prié de plier bagage, la protection accordée à Maxime n’ayant pas changé la donne.

Comme Karima et Ugo, les deux éliminés du jour reçu une seconde chance. Cindy et Patrick ont opté pour l'île des bannis, bien décidés à rendre la monnaie de leur pièce à ceux qui les ont écartés. La première s'est déclarée très revancharde, le second a annoncé la couleur : "des têtes vont tomber".

Bilan: après 5 jours d’aventure , il y a eux quatre Conseil mais pas un seul candidat n’a perdu ses chances de venir la légende des légendes, si ce n’est le malheureux Freddy, évincé sur abandon médical.

La prochaine émission verra l'arène entrer en scène et les cartes une nouvelle fois rebattues à fait savoir Denis Brogniart. Décidément, ce Koh-Lanta la légende n'a pas fini de surprendre.