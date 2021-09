Accueil Culture Médias & Séries Ara Aprikian (TF1): "Nous sommes la chaîne qui propose le plus de nouveaux formats de divertissement" Ara Aprikian, directeur général adjoint du groupe TF1, défend une saison "très forte". © Domine Jerome/ABACA Caroline Gourdin

Avec pas moins de 22 fictions inédites, dont de nombreuses séries françaises servies par des castings prestigieux, TF1 veut réaffirmer sa force de frappe en cette rentrée. Une Affaire française (autour de l'Affaire Grégory), Il est elle ou Fugueuse côtoieront les séries étrangères La Brea, The Undoing ou Doc (saison 2). La chaîne privée s'appuie également sur ses divertissements phares, tels The Voice qui fêtera dès le 11 septembre ses dix ans dans une version "All Stars", Danse...