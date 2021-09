Pourquoi M6 s'est-elle séparée de Michel Sarran sur Top Chef ? La chaîne s'explique

L'annonce a surpris. Michel Sarran ne fera pas parti du jury de la prochain saison de Top Chef. Le cuisinier avait fait part de son étonnement sur ses réseaux sociaux, seul membre du jury à changer. Déçu, il avait expliqué au Parisien, avoir appris son éviction par téléphone, sans plus de précisions.

Ce lundi, le directeur des programmes de M6, Thomas Valentin, s'est expliqué sur les ondes de RTL France. "Un jury, ça évolue. Il y a déjà eu neuf jurés différents qui ont incarné Top Chef. Michel Sarran était avec nous pendant sept ans. On a pensé que c'était important d'avancer et de proposer une nouvelle manière de juger ces jeunes gens si talentueux", a-t-il justifié.

Le chef toulousain sera remplacé par Glenn Viel, dont Thomas Valentin a vanté les mérites : "C'est le plus jeune 3 étoiles de France. C'est quelqu'un qui, en plus de ses nombreuses distinctions, aime transmettre, aime l'excellence, aime l'exigence, et vous verrez que c'est un personnage absolument incroyable".

Il a également expliqué que M6 n'excluait pas une collaboration avec Michel Sarran à l'avenir. "On l'aime beaucoup et on a discuté avec lui d'autres projets de télévision. On pourrait tout à fait le retrouver sur les antennes de M6″ , a-t-il conclu.