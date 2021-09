Accueil Culture Médias & Séries "Vivre et mourir en cité": le "93" sous un autre jour "Vivre et mourir en cité", un documentaire à découvrir sur France 2, mercredi à 23 heures. © France 2 Caroline Gourdin

Frédéric Ploquin, journaliste et documentariste, et son fils Alberto, chef opérateur et réalisateur, sont allés à la rencontre des habitants de la cité Gaston-Dourdin, en Seine-Saint-Denis....