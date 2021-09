France Télévisions condamné à verser 10.000 euros de dommages à "l'homme au slip et à la pelle"

Jean-Marc Dutouya, un chasseur du sud-ouest de la France, est devenu célèbre malgré lui le 9 novembre 2015. Ce jour là, des militants de la Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO) tentent de détruire des pièges à oiseaux, et deux hommes essaient de les repousser. Alors qu'il fait sa toilette, Jean-Marc Dutouya court dans le jardin en slip, armé d'une pelle, pour aider ses voisins à chasser les militants. Les caméras de France Télévisions capturent la scène et l'homme à la pelle devient un mème (élément repris et décliné en masse sur Internet). Depuis, Jean-Marc Dutouya a été condamné à payer 400€ pour cette agression à la pelle.

Mais un autre procès s'est tenu ces derniers mois: celui de l'homme en slip contre France Télévisions. Jean-Marc Dutouya estime en effet que les images diffusées par France TV ont nui à sa réputation de manière irrémédiable. Finalement, le tribunal a rendu son verdict et le groupe français devra verser 10.000 euros de dommages et intérêts au chasseur. Si Jean-Marc Dutouya en réclamait... 200.000, son avocat a affirmé que l'homme était néanmoins déjà "extrêmement satisfait". "Un homme chez lui dans son jardin peut-il être livré en pâture n'importe comment ? La justice a dit non", s'est réjoui l'avocat Me Dutin.