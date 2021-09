Un chroniqueur emblématique de Touche pas à mon poste quitte l'émission

C'est une annonce qui va surprendre les fans de Touche pas à mon poste. Jean-Michel Maire, chroniqueur depuis 2010 dans l'émission, quitte son poste dans l'émission. Il l'a confié ce mardi soir à Jordan de Luxe, dans L'instant de Luxe, affirmant qu'il n'avait plus de contrat pour le programme de Cyril Hanouna.

"Ce n'est pas une décision de ma part, mais je ne râle pas", a confié Jean-Michel Maire. Selon lui, le fait que TPMP aborde de plus en plus de sujets plus sérieux ne colle plus avec son personnage: "J'ai une image de rigolade, de blagueur et sur des sujets sérieux, les gens oublient que j'ai aussi une carrière de journaliste". "Et puis il faut que l'équipe tourne un peu. Ils sont de plus en plus nombreux et c'est pour ça que je ne fais plus l'émission, car il faut que ça se renouvelle", a ajouté le chroniqueur, qui a envie de passer à autre chose.

Chose surprenante: au moment d'annoncer dans L'instant de Luxequ'il quittait TPMP, Jean-Michel Maire n'en avait pas averti "Baba". "Cyril ne le sait pas, mais il s'en fout complètement et il a bien raison", a-t-il lancé, "Tout le monde s'en fou. je fais partie du mobilier, on peut déplacer un meuble dans une autre pièce".

Le journaliste de 59 ans a affirmé avoir d'autres projets pour le futur, notamment partir ouvrir un bar en Thaïlande.