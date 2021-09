Voici le deuxième couple éliminé de "Danse avec les stars"

Ce vendredi soir, sept nouveaux candidats ont foulé le parquet de Danse avec les stars. Mais, comme à la fin de chaque émission, un couple a été prié de faire ses valises . Après Lââm et Maxime Dereymez la semaine dernière, c'est au tour de Lola Dubini et son partenaire, Joël Luzolo, de quitter l'aventure. La chanteuse et comédienne, qui a dansé un chacha endiablé sur Femme like U de K-Maro, s'est inclinée face à l'ex-Miss France Vaimalama Chaves, sauvée par le public, et Aurélie Pons, comédienne d'Ici tout commence, repêchée par le jury.

"Je n'aurais pas pu faire mieux. Je suis très contente de moi, de nous", explique la jeune femme, les larmes aux yeux. "Je suis plus déçue pour Joel que pour moi. Je suis un peu contente de retrouver des nuits normales parce que ça fait deux semaines que je ne dors pas. Surtout je repars avec plus de connaissances en danse et un autre biais par lequel je peux faire de la musique. (...) Ce que je retiens, l'alchimie et le peu de cha cha (rire)."

"Je n'ai pas gagné DALS mais j'ai un @jolly.lu dans ma vie maintenant. Sans toi, ça n'aurait tellement pas été pareil. Merci pour tout, tu sais déjà tout. (...) Merci aux équipes et aux copains qui continuent", écrit-elle plus tard sur les réseaux sociaux avant d'ajouter être "heureuse et excitée" d'être bientôt en tournée.